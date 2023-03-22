Afyonkarahisar’da +1 farkla depremzedelerin yanındayız etkinliği

Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü kapsamında Türkiye Beyazay Derneği Afyonkarahisar Şubesi’nin katkılarıyla Afyonkarahisar Özel Eğitim Anaokulu, Kocatepe Özel Eğitim ve Uygulama Okulu ile Sedat Gökdemir Özel Eğitim Uygulama Okulunda öğrenim gören öğrencilerin katılımları ile "+1 Farkla Depremzedelerin Yanındayız" etkinliği düzenlendi.

Etkinlik kapsamında hem 6 Şubat tarihinde Kahramanmaraş ilinde meydana gelen ve bölgedeki pek çok ili etkileyen deprem felaketi nedeniyle depremden doğrudan etkilenerek Afyonkarahisar’a gelen ve Tınaztepe Kredi ve Yurtlar Kurumunda misafir edilen depremzede ailelere moral olmak hem de etkinliği düzenleyen öğrencilerin sosyal hayata dahil olması amaçlandı. Afyonkarahisar İl Milli Eğitim Müdürü Miraç Sünnetci, Afyonkarahisar Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu, öğretmenlerin ve velilerin katılımlarıyla gerçekleştirilen etkinlik 15 özel eğitim öğrencinin depremzede öğrencilere çiçek ve çeşitli hediyeler takdimi ile başladı.

Etkinlik toplu olarak el baskısı çalışması ve down sendromlu öğrencilerin günün hatırası için toplu fotoğraf çektirmesi ile sona erdi.