Afyonkarahisar Vali Yardımcısı Nurullah Kaya deprem bölgesine görevlendirildi

Merkez üssü Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesi olan ve 10 kenti etkileyen 7,4 büyüklüğündeki deprem sonrası Afyonkarahisar Vali Yardımcısı Nurullah Kaya, Kahramanmaraş’a görevlendirildi.

Kaya Kahramanmaraş’ın Türkoğlu ilçesine koordinatör olarak görevlendirildi. Kaya yaptığı açıklamada, “Deprem gerçeği ile bir kez daha karşı karşı karşıya kaldık. Milletimizin başı sağolsun. Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve birçok ilimizde hissedilen 7.4 şiddetinde yaşanan deprem akabinde devletimiz ilk andan itibaren sahada çalışmalarını yürütmektedir. Bende Afyonkarahisar vali yardımcısı iken depremin hemen akabinde birçok meslektaşım gibi geçici görevle Kahramanmaraş Türkoğlu ilçesine koordinatör olarak görevlendirildim. Milletimizin dertlerine çare olmak en büyük görevimiz. Rabbim kolaylıklar versin. Allah ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten korusun. Milletimize, ülkemize geçmiş olsun” diye konuştu.