Afyonkarahisar-Antalya karayolu üzerinde yeni bir EDS devreye giriyor

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Afyonkarahisar-Antalya karayolu Kızılören ilçesi üzerindeki Elektronik Denetleme Sistemi’nin (EDS) 22 Mart tarihi ile devreye gireceği belirtildi.

Konuyla ilgili kurumun sosyal medya hesabından yapılan yazılı açıklamada, “Karayolu üzerindeki can ve mal güvenliğini sağlamak, düzenli ve güvenli trafik akışını temin etmek amacıyla, KTK’nun ek 16’ncı maddesinin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar ile teknik gereklilikler dokümanına uygun olarak Afyonkarahisar-Antalya yolu Kızılören Belediyesinde kurulumu tamamlanan EDS 22 Mart günü saat 09:00’da faaliyete geçecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur” ifadelerine yer verildi.