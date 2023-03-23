Afyon ve Kütahya’dan 3 araç çalan şahıslar tutuklandı

Afyonkarahisar ve Kütahya’da 3 araç çalan polisi düzenlediği başarılı operasyonla yakalanırken, adliyeye sevk edilen şahıslar tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgilere göre, Kütahya’nın Altıntaş ilçesine bağlı Yolçatı köyü ile Afyonkarahisar kent merkezinden toplamda 3 aracın çalınmasının ardından Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından çalışma başlatıldı. Yapılan araştırmada hırsızlık olaylarını gerçekleştirdikleri belirlenen 3 şahsı yakalaya ekipler ayrıca şahısların çaldıkları 3 aracıda ele geçirdi. Şahıslar işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yanda, şahısların çaldıkları bir aracı 15 bin TL karşılığında M.G., isimli bir şahsa sattıkları ve gözaltına alınan bu şahsında savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldığı belirtildi.