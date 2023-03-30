Afyon Lisesi öğrencilerinden duygulandıran bağış

Afyon Lisesi öğrencileri tarafından çıkartılan Minimalist Dergisi’nden elde edilen gelir depremzedelere yardım amacıyla kullanılması için AFAD’a bağışlandı.

Afyon Lisesi öğrencileri Minimalist adını verdikleri bir dergi çıkardı. Afyon Lisesi öğrencileri İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Fatih Akçil ve Okul Müdür Vekili Ramazan Balkan, Münazara Kulübü Danışman Öğretmeni İsa Kayıhan eşliğinde İl Milli Eğitim Müdürü Miraç Sünnetci’yi ziyaret etti. Öğrenciler hazırladıkları dergiyi Sünnetci’ye takdim etti.

Öte yandan Balkan, derginin satışından elde edilen gelirin depremzedelere yardım için AFAD yardım hesabına yatırıldığını belirtti.