AFAD’ın tatbikat ve eğitimleri devam ediyor

AFAD ekipleri tarafından iş yeri ve kamu kurumlarıma yönelik gerçekleştirdikleri tatbikatlar ve eğitim çalışmaları devam ediyor. Programda çerçevesinde Şuhut Gençlik Merkezi, Sandıklı ve Bayat Kredi Yurtlar Kurumunda öğrencilere yönelik afet farkındalık eğitim ve ikaz-alarm tatbikatı yapıldı. Tatbikata çok sayıda öğrenci katıldı.