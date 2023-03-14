83 yaşındaki Vesile Teyze ’Oto Lastik Tamirciliği’ mesleğini gelinine devretti

Afyonkarahisar’ın Sandıklı ilçesinde yaşayan 83 yaşındaki Vesile Akın, askere giden oğlunun iş yerinin kapanmaması için başladığı lastik tamirciliğini gelinine devretti.

Sandıklı Yeni Sanayi Sitesi’nde lastik tamirciliği yapan 83 yaşındaki Akın, gelini ve oğluyla birlikte hala her gün sanayi sitesindeki oto lastik dükkanına gidiyor. Çırak olarak yanında çalışmaya başlayan 61 yaşındaki gelinine işi öğreten Akın, ‘bundan sonra bu işi onlar yapacak’ diyor. Vesile Teyze, severek yaptığı işini gelini Huriye ile birlikte 27 kişiye öğrettiğini söyledi.

47 yıldır bu işi yaptığını söyleyen Vesile Teyze, lastikçi olmaya nasıl karar verdiğini şöyle anlattı:

“1940 doğumluyum. 47 yıldır yapıyorum, artık bana yaptırmıyorlar. Ben yerime gelini diktim artık, o etsin artık ben bittim artık. Onun yanında kıyıda köşede dolanıp duruyorum ben artık. Ben bu işi bilmesem 47 sene sen bana teker onartır mısın, bir daha gelir misin? Kaç senelikler gelir biz bu lastiği uzun zaman önce yaptırmıştık diye gelirler. Bir insan bir evladına yardım etsin. Ne derler koyunun kuzunun çobanısın derler. Evladına çoban olmanın sebebi kazancımızı yiyelim. Helallere çalışalım harama gitmeyelim diye öğrendim. Şimdi de gelinime sen dikil benim yerime dedim. Oğlum askere gideceği vakit dükkanımızı kapatmayalım diye bir ata bir evladının dükkanının kapanması zoruna gider. Kapatmadık, çalıştım. Benim öğrendiğim kadar ben de ele öğrettim. 27 tane çırak yetiştirdim. Şimdi hepsi de burada çalışıyorlar.”

Kayınvalidesinden görevi devralan gelin Huriye Akın da bu mesleği severek yaptığını söyledi. 61 yaşındaki Akın, oto lastik dükkanında geçen bir gününü şöyle anlattı:

“Sabah geliyoruz sobamızı yakıyoruz. Çayımızı pişiriyoruz. Gelene hizmetimizi ediyoruz. Verilecekse bir şey yapıyoruz. Yapılacak işleri yapıyoruz. Yardım olacak bir şeyse ne gerekiyorsa yapıyoruz. Yolda kalmasınlar diye elimizden geleni yapıyoruz.”