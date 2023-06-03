2 otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı

Afyonkarahisar’da iki otomobilin çarpıştığı kazada biri çocuk 5 kişi yaralandı.

Kaza, merkeze bağlı Akören köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, N.P., idaresindeki 48 DH 006 plakalı otomobil henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü önünde seyreden G.S., yönetimindeki 03 AC 143 plakalı otomobili çarptı. Kazada her iki araç sürücüsü ile T.P., N.S. ve 8 yaşındaki Ö.F.S., yaralandı. Yaralılar çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine gelen 112 Acil servis ekipleri tarafından ambulans ile hastanelere kaldırıldı.

Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı.