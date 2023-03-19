2 kişinin yaralandığı kazada otomobil kullanılamaz hale geldi

Afyonkarahisar’da meydana gelen kazada 2 kişi yaralanırken, kazaya karışan otomobil ise kullanılamaz hale geldi.

Kaza, Afyonkarahisar-Konya karayolu Çay ilçesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Y.Ö. idaresindeki 46 ADE 143 plakalı araç, Konya istikametindeki N.M. idaresindeki 10 V 1746 plakalı araca çarpmasıyla savrulan iki araç daha sonra H.K. idaresindeki 01 ALR 926 plakalı tıra çarptı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis çevre güvenliğini alırken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Öte yandan kazada yaralanan ve ismi öğrenilemeyen 2 kişi de hastaneye kaldırıldı.