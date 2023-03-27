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13 yaşındaki sporcu Hırvat rakibini yenerek Avrupa Şampiyonu oldu
AFYONKARAHİSAR’IN EMİRDAĞ İLÇESİNDEKİ TÜRKİYE MUAYTHAİ ŞAMPİYONU 13 YAŞINDAKİ SPORCU ELMAS BAŞOĞLU HIRVAT RAKİBİNİ YENEREK AVRUPA ŞAMPİYONU OLDU.
AFYONKARAHİSAR 27.03.2023, 10:08 27.03.2023, 10:11
Afyonkarahisar’ın Emirdağ ilçesindeki Türkiye Muaythai Şampiyonu 13 yaşındaki sporcu Elmas Başoğlu Hırvat rakibini yenerek Avrupa Şampiyonu oldu.
Afyonkarahisar’ı temsilen 6 Şubat ta Antalya’da düzenlenen Türkiye Muaythai Şampiyonasına katılan 13 yaşındaki sporcu Elmas Başoğlu rakiplerini geçerek Türkiye Şampiyonu oldu. Bu şampiyonanın ardından 21-28 Mart 2023 tarihleri arasında Ankara’da düzenlenen Muaythai Avrupa Şampiyonası’na katılan Başoğlu finalde Hırvatistan temsilcisini yenerek Avrupa şampiyonu oldu. Elmas Başoğlu yeni hedefinin Muai Thai Dünya Şampiyonluğu olduğunu belirtti.