Verim Kaybı Yaşandı

Adana genelinde 70 bin dönüm alanda ekimi yapılan patateste, bu yıl Şubat ayında yaşanan zirai don nedeniyle ciddi verim kaybı meydana geldi. Geçmiş yıllarda dönüm başına ortalama 4 ton ürün alınırken, bu sezon bazı tarlalarda bu rakam 2 tona kadar geriledi. Yetkililer, kent genelinde toplam 165 bin tonluk bir rekolte beklendiğini aktarıyor.

Fiyatlar Yarı Yarıya Düştü

Sezonun ilk hasadında büyük boy patatesin kilogramı 22-24 TL, orta boyu ise 16 TL'den alıcı buluyordu. Ancak havaların ısınmasıyla birlikte hasat yoğunlaştı, talep azaldı ve fiyatlar da sert şekilde geriledi. Şu anda büyük boy patates tarlada 10-11 TL, orta boy ise 7-8 TL seviyesinden satılıyor. Küçük boy patatesin ise pazarda karşılık bulamadığı ve tarlada kaldığı belirtiliyor.

“Küçük Patates Tarlada Kaldı”

Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, yaşanan süreci şu sözlerle özetledi:

“Normalde Nisan başında hasat yapardık ama Şubat ayında yaşanan don felaketi nedeniyle bitkilerin yeşil aksamları zarar gördü. Hasatlar gecikti, verim düştü. Haziran ayına geldik ama halen hasat devam ediyor. Fiyatlar düşük seyrediyor, küçük boy patates tarlada kaldı.”

Üretici Dertli: “Afet Yılı Yaşıyoruz”

Patates üreticisi Harun Dişkaya ise 2024 ve 2025’in çiftçiler için adeta afet yılları olduğunu vurgulayarak şunları söyledi:

“Rekolte düştü ama fiyatlar da üreticiyi kurtarmıyor. Şu an büyük boy patates 11 liradan satılıyor, bu fiyat maliyetimizi karşılamıyor.”

Hem verim düşüklüğü hem de piyasa şartlarının etkisiyle zor bir dönemden geçen Adanalı patates üreticileri, devletin destek mekanizmalarının devreye girmesini ve tarımsal üretimin sürdürülebilirliğinin sağlanmasını bekliyor.