Bakan Tunç, yeni yönetmelikle birlikte adalet teşkilatının insan kaynağı yapısını çağın gerekliliklerine uygun hale getirmeye yönelik kapsamlı adımlar atıldığını ifade etti. Bu kapsamda önemli yenilikler şöyle sıralandı:

Yaş Şartında Esneklik: Zabıt katipliği başta olmak üzere birçok pozisyonda uygulanan 35 yaş sınırı kaldırıldı. Adaylarda sadece 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nda belirtilen genel yaş şartı aranacak.

Yeni Kadrolar ve Şartlar: Yönetmeliğe fizyoterapist ve işaret dili tercümanı kadroları eklendi. Bu pozisyonlar için atanma şartları detaylandırıldı.

Zabıt Katipliği Sınavında Revizyon: Uygulama sınavlarında anlam bütünlüğünü artırmaya yönelik düzenlemeler yapılarak adaylara kolaylık sağlandı. Türk tekstil sektörünün başarılı ihracatçıları ödüllendirildi

Koruma ve Güvenlik Görevlilerine Kolaylık: Bu kadrolar için boy, kilo ve 30 yaş sınırı uygulaması kaldırıldı. Böylece daha geniş bir başvuru kitlesine imkan tanındı.

Öncelikli Atama Hakkı: Zabıt kâtibi, mübaşir, cezaevi kâtibi ve infaz-koruma memuru pozisyonlarına, ilgili alanlardan mezun olan adaylara kontenjanlı öncelik hakkı tanındı.

KPSS Puan Türlerinin Ayrıştırılması: Lise, ön lisans ve lisans mezunlarının KPSS puanları birbirinden bağımsız değerlendirilecek, farklı eğitim düzeyleri arasında karşılaştırma yapılmayacak.

Rotasyon Uygulaması Kaldırıldı: Zorunlu atamaya tabi kadrolar için öngörülen ancak fiilen uygulanmayan rotasyon hükümleri yönetmelikten çıkarıldı.