Bakan Tunç, yeni yönetmelikle birlikte adalet teşkilatının insan kaynağı yapısını çağın gerekliliklerine uygun hale getirmeye yönelik kapsamlı adımlar atıldığını ifade etti. Bu kapsamda önemli yenilikler şöyle sıralandı:
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Yaş Şartında Esneklik: Zabıt katipliği başta olmak üzere birçok pozisyonda uygulanan 35 yaş sınırı kaldırıldı. Adaylarda sadece 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nda belirtilen genel yaş şartı aranacak.
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Yeni Kadrolar ve Şartlar: Yönetmeliğe fizyoterapist ve işaret dili tercümanı kadroları eklendi. Bu pozisyonlar için atanma şartları detaylandırıldı.
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Zabıt Katipliği Sınavında Revizyon: Uygulama sınavlarında anlam bütünlüğünü artırmaya yönelik düzenlemeler yapılarak adaylara kolaylık sağlandı.
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Koruma ve Güvenlik Görevlilerine Kolaylık: Bu kadrolar için boy, kilo ve 30 yaş sınırı uygulaması kaldırıldı. Böylece daha geniş bir başvuru kitlesine imkan tanındı.
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Öncelikli Atama Hakkı: Zabıt kâtibi, mübaşir, cezaevi kâtibi ve infaz-koruma memuru pozisyonlarına, ilgili alanlardan mezun olan adaylara kontenjanlı öncelik hakkı tanındı.
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KPSS Puan Türlerinin Ayrıştırılması: Lise, ön lisans ve lisans mezunlarının KPSS puanları birbirinden bağımsız değerlendirilecek, farklı eğitim düzeyleri arasında karşılaştırma yapılmayacak.
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Rotasyon Uygulaması Kaldırıldı: Zorunlu atamaya tabi kadrolar için öngörülen ancak fiilen uygulanmayan rotasyon hükümleri yönetmelikten çıkarıldı.
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Yer Değiştirme Taleplerinde Yeni Düzenleme: Personelin isteğe bağlı yer değiştirme talepleri, yılda en az bir kez alınacak şekilde düzenlendi.
Bakan Tunç, yönetmelikte yapılan düzenlemelerin adalet teşkilatında şeffaflık, liyakat ve verimlilik ilkelerini güçlendirmeyi hedeflediğini belirterek, tüm teşkilat çalışanlarına hayırlı olmasını diledi.