Sarı-lacivertli ekibin asbaşkanı Acun Ilıcalı, sosyal medya hesabından konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Galatasaray Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Hatipoğlu ile yaptığımız uzun görüşmeler sonrasında, her iki takımın bu sezon oynadığı maçlarda yaşanan pozisyonların, yabancı iki hakem tarafından değerlendirilmesi konusunda mutabakata vardık. İsimlerini ortak görüşle belirlediğimiz iki hakem, milli arada değerlendirmelerini yapacak ve tüm raporlar kamuoyu ile paylaşılacaktır" dedi.

HATİPOĞLU: BÖYLE BİR AÇIKLAMANIN YAPILMASI CİDDİ BİR SAMİMİYETSİZLİKTİR

Galatasaray Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Hatipoğlu, ılıcalı'nın açıklaması üzerine şu mesajı paylaştı:

"Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı’nın X platformunda yapmış olduğu açıklamayı şaşkınlıkla okudum. Kendisiyle son sezonlar dahil bu sezonki maçların tarafsız hakemler tarafından değerlendirilmesi konusunda görüşmelerimiz olmuştu. Ancak daha ortada bir karar yokken böyle bir açıklamanın yapılması ciddi bir samimiyetsizliktir.

Bu paylaşım dahi amacın ne kadar kötü niyetli olduğunu ve arkasındaki sinsi planı ortaya koymaktadır. Her seferinde gösterdiğimiz iyi niyete karşı bu samimiyetsiz tavır, bu kişi ve arkadaşlarının muhatap alınmamaları gerektiğini, ne yazık ki bir kez daha bizlere göstermiştir."