Kulüpten yapılan açıklamada, “2024-25 dönemi yönetim kurulu üyemiz, Asbaşkanımız Sayın Acun Ilıcalı Yönetim Kurulu üyeliğinden ayrılmıştır. Sayın Acun Ilıcalı, görev süresi boyunca yönetim kurulumuzda çok kıymetli katkılar sunmuş olup, her daim kulübümüzün menfaatlerini önceleyen yaklaşımı camiamızda takdirle karşılanmıştır. Kendisine bugüne kadar göstermiş olduğu özverili hizmetler için teşekkür ediyor, başarı ve mutluluklar diliyoruz” ifadelerine yer verildi.

Görev süresince kulübe olan bağlılığı ve projelere olan katkısıyla öne çıkan Ilıcalı da, sosyal medya üzerinden yaptığı duygusal açıklamayla camiaya veda etti. Ilıcalı mesajında, “Değerli Fenerbahçe Camiası, büyük bir gururla sürdürdüğüm Fenerbahçe Spor Kulübü Yönetim Kurulu üyeliğinden ayrıldığımı sizlerle paylaşmak isterim. Ben Fenerbahçeli doğdum. Sarı-lacivert forma, çocukluğumdan bu yana hayatımın en saf ve en coşkulu parçası oldu” ifadelerini kullandı.

Zaman zaman eleştirilerle karşılaştığını ancak her zaman kulübün menfaatlerini ön planda tuttuğunu belirten Ilıcalı, “Yönetim kurulu çatısı altında geçirdiğim bu süreçte zaman zaman zorluklar yaşasam da, her anı benim için büyük bir onurdu. Eleştiriler aldım, destek gördüm, mücadele ettim. Ama hiçbir zaman şunu unutmadım: Burada her şey Fenerbahçe içindi” dedi.

Ayrılık mesajında Başkan Ali Koç başta olmak üzere yönetim kurulu üyelerine, sporculara, kulüp çalışanlarına ve taraftarlara teşekkür eden Ilıcalı, “En önemlisi, büyük Fenerbahçe taraftarına en içten teşekkürlerimi sunuyorum. Sevgi ve saygılarımla” sözleriyle veda etti.

Acun Ilıcalı’nın ayrılığı, Fenerbahçe camiasında sürpriz olarak karşılanırken, kulübe katkıları ve kamuoyundaki etkili duruşuyla hatırlanacak bir dönem geride kaldı.