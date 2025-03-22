Gül: "Benzer Yanlışlıklar Tekrarlanmamalı"

Karar Gazetesi'nden Mehmet Ocaktan'a konuşan Abdullah Gül, Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınması ve soruşturma sürecine ilişkin çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. Gül, geçmişte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve kendisinin de benzer haksızlıklara maruz kaldığını belirterek, aynı hataların tekrar edilmemesi gerektiğini vurguladı.

Gül' özellikle şu iki noktaya dikkat çekti:

Vaktiyle Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a ve şahsıma yapılanlar, Ekrem İmamoğlu'na da yapılmamalı. Eğer hukuk ve hakkaniyet kaybedilirse, Türkiye kaybeder.

"Bu Türbülansın Kimseye Faydaları Olmaz"

İmamoğlu'na yönelik başlatılan soruşturmanın ülkedeki siyasi gerginliği artırabileceğine dikkat çeken Gül, "Bu tür çalkantılar, Türkiye'de hiçbir kesime ne iktidara ne de muhalefete hayır getirmez, getirmez de. Hukuk ve hakkaniyeti kaybetmemeliyiz. Yoksa Türkiye kaybeder." ifadelerini kullandı.

Ayrıca, iktidar ve muhalefet arasındaki gerginliğin sürdürülemez olduğuna dikkat çeken Gül, "Vatandaşları galeyana getirecek hamlelerden kaçınılmalı ve haber alma özgürlüğü de kısıtlanmamalı." dedi.

Soruşturmada Son Durum

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan yolsuzluk soruşturması kapsamında, İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 106 kişi hakkında yakalama kararı verilmişti. İstanbul Terörle Mücadele ve Mali Suçlarla Mücadele ekiplerinin düzenlediği operasyonlarda 87 kişi gözaltına alındı. İmamoğlu'nun şirketine ve Medya A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun'un mal varlığına el konuldu.

Ekrem İmamoğlu, 19 Mart'ta gözaltına alındı ve ilk ifadesini tamamladı. Cumartesi akşamı saat 21.00'de adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

Soruşturmanın seyrini ve Abdullah Gül' ün bu uyarılarının kamuoyundaki etkisini ilerleyen günlerde daha net bir şekilde göreceğiz.