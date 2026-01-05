ABD’nin cumartesi günü erken saatlerde düzenlediği operasyonla New York’a kaçırdığı Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve eşi Cilia Flores bugün hakim karşısına çıkacak. Venezuela Devlet Başkanı Maduro, eşi Cilia Flores ile birlikte kelepçeli halde ve silahlı görevliler eşliğinde zırhlı araçla mahkemeye götürülmek üzere Brooklyn’deki Metropolitan Gözaltı Merkezi’nden çıkış yaptı.

Birkaç kilometre sonra ABD güvenlik güçleri, Venezuela Başkanı Maduro ve eşini zırhlı araçtan indirerek helikoptere bindirdi. Kelepçeli ve silahlı görevliler eşliğinde helikoptere bindirilen Maduro, daha sonra ise helikopterden zırhlı bir araca transfer edilerek Manhattan'da bulunan New York Güney Bölge Federal Mahkemesi’ne getirildi. Venezuelalı liderin yürürken aksaması dikkat çekti.

Hakkında uyuşturucu ve silah bulundurma suçlamalarıyla ilgili iddianame hazırlanan Maduro, TSi 20.00’de hakim karşısına çıkması bekleniyor.