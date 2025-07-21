Avrupa Birliği (AB), yeşil ve gri pasaport sahipleri başta olmak üzere vize muafiyetiyle Avrupa’ya seyahat eden Türk vatandaşlarını ilgilendiren önemli bir karar hazırlığında. Avrupa Komisyonu, AB bütçesine ek kaynak yaratmak amacıyla, halihazırda 7 Euro olan Avrupa Seyahat Bilgi ve Yetkilendirme Sistemi (ETIAS) başvuru ücretinin 20 Euro’ya çıkarılmasını teklif etti.

Amaç: Bütçeye yıllık 300 milyon Euro ek gelir

Avrupa Komisyonu yetkilileri tarafından doğrulanan teklife göre, ETIAS kapsamında alınacak bu ücret artışıyla birlikte AB bütçesine yıllık yaklaşık 300 milyon Euro ek gelir sağlanması hedefleniyor. Söz konusu değişiklik, AB'nin 2028-2034 dönemini kapsayan yeni Çok Yıllı Mali Çerçeve (MFF) sunumu kapsamında önerilen “öz kaynak” kalemlerinden biri olarak değerlendiriliyor.

30 ülkeyi kapsıyor, İrlanda hariç tüm AB ülkeleri sistemde

Yeni ücret politikası, 2026 yılının son çeyreğinden itibaren uygulamaya alınacak. ETIAS sistemi kapsamında vize muafiyetiyle seyahat edilebilen 30 ülke bulunuyor. Bunlar arasında tüm AB üyesi ülkelerin yanı sıra İzlanda, Norveç, Lihtenştayn ve İsviçre de yer alıyor. Ancak İrlanda, sistemin dışında tutulacak.

Kimler ETIAS’tan muaf?

Mevcut uygulamada 18 yaş altı ve 70 yaş üstü kişiler ETIAS başvuru ücretinden muaf tutuluyor. Yeni düzenlemede bu yaş gruplarına yönelik muafiyetin devam etmesi bekleniyor. Ancak genel ücret artışı, özellikle yeşil ve gri pasaport sahibi kamu görevlileri ile vize muafiyetiyle AB ülkelerine sık seyahat eden vatandaşlar için ek maliyet anlamına geliyor.

Parlamento ve Konsey’e sunuldu

Komisyon’un teklifi, Avrupa Parlamentosu ve AB Konseyi’ne iletildi. ETIAS ücretinde yapılacak değişiklik için üye ülkelerin oybirliği şartı aranmazken, nihai karar süreç içerisinde netlik kazanacak.

Yeni sistem, İngiltere, ABD, Kanada, Avustralya ve Brezilya gibi vizeden muaf ülke vatandaşlarını da kapsıyor. AB, bu adımla hem sınır güvenliğini artırmayı hem de kendi bütçesine katkı sağlamayı amaçlıyor.

ETIAS Nedir?

ETIAS, Avrupa'ya vize muafiyetiyle kısa süreli seyahat eden yolcuların güvenlik taramasından geçirilmesini sağlayan elektronik bir seyahat yetkilendirme sistemi. 90 güne kadar kalışlar için geçerli olan sistem, tıpkı ABD’nin ESTA uygulamasına benzer şekilde işliyor.