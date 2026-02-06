Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) lideri Mesut Barzani'nin Basın Ofisi tarafından yapılan açıklamaya göre Barzani, terör örgütü PKK/YPG'nin Suriye uzantısı olan Suriye Demokratik Güçleri (SDG) elebaşı Mazlum Abdi'yi Erbil'de kabul etti. Görüşmede Şam yönetimi ile SDG arasında varılan uzlaşı, terör örgütü DEAŞ'ın bölge için oluşturduğu tehdit ve Suriye'deki son gelişmeler masaya yatırıldı.



Anlaşmanın uygulanması için çağrı

Açıklamaya göre görüşmede, Suriye'nin kuzeyindeki durum ve taraflar arasında imzalanan anlaşmanın sahadaki uygulanma süreci ele alındı. KDP Başkanı Mesut Barzani, her iki tarafı da anlaşmanın maddelerine bağlı kalmaya davet etti. Görüşmede ayrıca, önümüzdeki süreçte Suriye'deki Kürtlerin haklarının korunması ve anayasal çerçevede güvence altına alınması için tüm taraflar arasında koordinasyonun şart olduğu vurgulandı.



Barzani-Barrot görüşmesi

KDP Başkanı Mesut Barzani, ayrıca Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot ile de görüştü. Barzani'nin Basın Ofisi tarafından yapılan açıklamada, görüşmede bölgesel güvenlik ve Suriye'deki gelişmelerin yanı sıra Fransa-IKBY ilişkilerinin de ele alındığı bildirildi. Barzani, terör örgütü DEAŞ'ın yeniden ortaya çıkma riskinin hala yüksek olduğuna dikkat çekerek, tüm tarafları bu tehdide karşı iş birliği ve koordinasyon içinde olmaya çağırdı. Barzani, Suriye'de Şam yönetimi ile SDG arasında sağlanan anlaşmayı desteklediğini yineleyerek, bu uzlaşının bölge istikrarı için bir temel oluşturmasını umduğunu ifade etti.

Barzani, Suriye'deki Kürtlerin haklarının korunması ve Arap-Kürt çatışmasının önlenmesi için çaba sarf ettiğini belirterek, bölgedeki tüm çatışmaların barışçıl yollarla çözülmesi çağrısında bulundu.

Fransa Dışişleri Bakanı Barrot ise, Cumhurbaşkanı Macron ile KDP lideri Barzani'nin Suriye'de tarafları anlaşmaya teşvik etmek için yürüttüğü aralıksız çabalara dikkat çekerek, bu çabaları yüksek düzeyde takdir ettiğini ifade etti. Fransız Bakan ayrıca, Barzani'nin Irak ve bölgedeki sorunların ve krizlerin çözümündeki rolüne ve konumuna olan takdirini dile getirdi.