ABD, Çin mallarına uyguladığı gümrük vergilerini 90 gün için %145'ten %30'a indirirken, Çin de ABD ürünlerine uyguladığı vergiyi %125'ten %10'a düşürecek. Bu adımlar, iki ülke arasında daha fazla müzakere yapılabilmesi için yeni bir mekanizma oluşturulmasına olanak tanıyacak.

Gerilim Nasıl Başladı?

Tartışmalar, ABD Başkanı Donald Trump’ın 2 Nisan’da, Çin ile ticaret anlaşmazlıklarını çözmek amacıyla karşılıklı gümrük vergileri uygulamaya karar vermesiyle başlamıştı. ABD, Çin’den aldığı ürünlere yönelik vergi oranını %34’e çıkarmış ve toplam vergi yükü, önceki tarifelerle birlikte %54’e ulaşmıştı. Çin, bu hamleye benzer şekilde %34'lük bir vergi ile yanıt verdi.

Trump, Çin’e ek bir süre tanımış ve misillemelerden vazgeçmezse vergi oranını %50 artırmayı planladığını duyurmuştu. Çin ise gümrük vergilerini %104’e yükselterek karşılık verdi. Bunun üzerine ABD, Çin mallarına uyguladığı vergiyi %125’e çıkardı. Çin, ABD’ye yönelik vergisini aynı oranda arttırarak karşılık verdi.

Tartışmaların Tetiklediği Gelişmeler

Ticaret savaşının devam etmesiyle, ABD’nin Çin mallarına uyguladığı vergi oranı %145’e çıkarıldı. Bu, dünya ekonomisine olan etkileriyle de dikkat çekti. Ancak, bu aşamada Beyaz Saray, Çin’e uygulanan verginin toplamda %145 olduğunu duyurdu.

Trump, 9 Nisan’da Çin hariç diğer ticaret ortakları için gümrük vergilerini 90 gün boyunca erteleme kararı aldı. Ayrıca, 23 Nisan’da Çin ile ilişkileri yumuşatma çağrısı yaparak daha nazik bir yaklaşım sergileyeceklerini belirtti.

Yeni İlerleme

Şimdi, iki ülke arasındaki gümrük vergileri karşılıklı olarak düşerken, ticaretin ve ekonomik ilişkilerin daha yapıcı bir şekilde sürdürülebilmesi adına yeni müzakereler başlatılacak. Bu adım, hem küresel ekonomi hem de ticaret dengeleri açısından önemli bir gelişme olarak görülüyor.