Trump’ın Vergi Kararı Sonrası AB’nin Hamlesi

Sejourne, ABD Başkanı Donald Trump'ın çelik ithalatına getirdiği yüzde 25 oranındaki gümrük vergisinin ardından Kanada, Hindistan ve Çin gibi ülkelerin Avrupa pazarına daha fazla odaklanabileceğini belirtti. AB’nin bu durumu önlemek amacıyla ithalat kotasını düşüreceğini açıklayan Sejourne, "Kimsenin Dünya Ticaret Örgütü'nün (WTO) kurallarına saygı göstermediği bir ortamda, Avrupa Birliği sanayisini korumak zorundadır" ifadelerini kullandı.

Sanayinin Korunması ve Stratejik Bağımsızlık

AB Komisyonu, yerli çelik sanayisini desteklemek ve dışa bağımlılığı azaltmak için bir dizi önlem planı hazırlıyor. Sejourne, gelecekte yaşanabilecek jeopolitik krizler, pandemiler ve tedarik sorunlarının çeliği stratejik bir kaynak haline getirdiğini vurgulayarak, "Rus gazı konusunda yaşadıklarımızdan ders çıkarmalıyız. Aynı durumun çelik için de gerçekleşmesini önlemeliyiz" dedi.

Avrupa Komisyonu’ndan Eylem Planı

Avrupa Komisyonu, çelik sanayisini desteklemek ve rekabet gücünü artırmak amacıyla yeni bir eylem planı açıkladı. Planda, çevre dostu enerjiye erişim, karbon emisyonu düzenlemeleri, hammaddeye erişim, geri dönüşüm ve inovasyona yatırım gibi kritik başlıklar bulunuyor. Avrupalı çelik üreticileri, bu planın sektörü canlandırması ve rekabet avantajı sağlaması açısından olumlu bir adım olduğunu belirtti.

AB, sanayisini korumak ve ekonomik istikrarı sağlamak amacıyla ithalatı sınırlama kararı alırken, Avrupa çelik endüstrisinin geleceğine dair atılan bu adımların nasıl bir etkisi olacağı şimdiden merakla bekleniyor.