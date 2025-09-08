A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası elemelerinde İspanya'ya 6-0 mağlup oldu. Ay-yıldızlılar, elemelerde 4 yıl sonra yeniden kalesinde 6 gol gördü.

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu 2. maçında Konya'da İspanya'yı konuk ederken, tarihi bir mağlubiyet yaşadı. Konuk ekip Mikel Merino'nun hat-trick yaptığı karşılaşmayı 6-0 kazandı. İspanyollara galibiyeti getiren diğer golleri Pedri (2) ve Ferran Torres kaydetti.

Vincenzo Montella yönetiminde Mart 2024'te Avusturya ile oynanan özel müsabakayı 6-1 kaybeden milliler, resmi karşılaşmalarda kalesinde 6 gol gördüğü son maçı 7 Eylül 2021'de Amsterdam'da Hollanda'ya karşı oynadı. 2022 Dünya Kupası elemelerinde farklı mağlup olan milliler, grupta tek yenilgi (6-1) alırken 2. olarak play-off oynadı.





60 yıl sonra 6-0'lık skor

A Milli Futbol Takımı, resmi karşılaşmalarda 6-0 mağlup olduğu son maç 1965 yılında oynandı. Avrupa Şampiyonası eleme grubunda İstanbul'da oynanan mücadeleyi Çekoslovakya 6-0'lık skorla kazandı. 4 Nisan 1984'te Macaristan ile oynanan özel karşılaşma da konuk ekibin 6 farklı galibiyetiyle sonuçlandı.

Maçtan dakikalar

2. dakikada ceza sahası içinde Yunus'un pasında Hakan Çalhanoğlu'nun gelişine vuruşunda top kaleci Simon’da kaldı.

5. dakikada Pedri’nin pasında ceza sahasında topla buluşan Nico Willams’ın plase vuruşunda kaleci Uğurcan meşin yuvarlağı kornere çeldi.

6. dakikada ceza yayının solundan rakibinden sıyrılan Pedri’nin plase vuruşunda top filelerle buluştu. 0-1

14. dakikada sağdan süratle ilerleyip çalımlarla ceza sahasına giren Lamine Yamal’ın vuruşunda meşin yuvarlak Uğurcan Çakır’da kaldı.

22. dakikada ceza sahasına Williams'ın pasında Oyarzabal’ın bekletmeden pasını Merino’ya aktardı. Bu oyuncunun şutunda top ağlara gitti. 0-2

24. dakikada Arda’nın pasında sol kanatta topla buluşan Kenan’ın ceza sahası dışından vuruşunda kaleci Simon topu çeldi.

30. dakikada topla birlikte ceza sahasına giren Yamal’ın şutunda meşin yuvarlak az farkla auta gitti.

45+1. dakikada hızlı paslaşmalarla gelişen atakta sol kanattan ceza sahasına giren Pedri'nin ortasında Merino topu ağlara gönderdi. 0-3

50. dakikada sağ kanattan Pedro Porro’nun ceza sahası içine yerden gönderdiği pasla topla buluşan Ferran Torres’in şutunda meşin yuvarlak Uğurcan’da kaldı.

53. dakikada İspanya’nın kontratağında topla buluşan Yamal pasını sağ kanattan ileri çıkan Ferran Torres’e gönderdi. Uğurcan’la karşı karşıya kalan Torres meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 0-4

58. dakikada Lamine Yamal’ın pasında ceza sahası dışında Merino’nun şutunda top filelerle buluştu. 0-5

62. dakikada çalımlarla ceza sahasına giren Oyarzabal’ın pasında kaleci Uğurcan ile karşı karşıya kalan Pedri’nin şutunda top ağlara gitti. 0-6

Stat: Konya Büyükşehir Belediye

Hakemler: Michael Oliver, Stuart Burt, Christopher Kavanagh

Türkiye: Uğurcan Çakır, Mert Müldür (Zeki Çelik dk. 64), Merih Demiral, Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı (Ferdi Kadıoğlu dk. 64), İsmail Yüksek (Salih Özcan dk. 82), Hakan Çalhanoğlu (Orkun Kökçü dk. 68), Yunus Akgün (Oğuz Aydın dk. 45), Arda Güler, Kenan Yıldız, Kerem Aktürkoğlu

Yedekler: Mert Günok, Altay Bayındır, Zeki Çelik, Çağlar Söyüncü, Samet Akaydin, Ferdi Kadıoğlu, Salih Özcan, Orkun Kökçü, İrfan Can Kahveci, Oğuz Aydın, Can Uzun, Deniz Gül

Teknik Direktör: Vincenzo Montella

İspanya: Unai Simon, Pedro Porro, Le Normand, Huijsen, Cucurella, Merino, Zubimendi (Rodri dk. 73), Pedri (De Frutos dk. 68), Lamine yamal (Alvaro Morata dk. 73), Oyarzabal (Fermin Lopez dk 68), Nico Williams (Ferran Torres dk. 44)

Yedekler: David Raya, Carvajal, Cubarsi, Alvaro Morata, Fermin Lopez, Aleix Garcia, Dani Olmo, Ferran Torres, Remiro, De Frutos, Grimaldo, Rodri

Teknik Direktör: Luis De La Fuente

Goller: Pedri (dk. 6 ve dk. 62), Merino (dk. 22, dk. 45+1 ve dk. 58), Ferran Torres (dk. 53) (İspanya)

Halil İbrahim Taha Taş - İbrahim Yetkin - Muhammet Emin Arslan