Maçtan dakikalar



2. dakikada savunmadan çıkmak isterken Salih Özcan’ın kaptırdığı topun sahibi olan Baumgartner’in ceza sahası içinde karşı karşıya pozisyonda çektiği şutu kaleci Uğurcan oyun alanına çeldi. Dönen meşin yuvarlağı önünde bulan Schlager'in müsait pozisyondaki vuruşu ağlara gitti. 1-0



6. dakikada sol taraftan ceza sahasına giren Kenan Yıldız’ın pasında meşin yuvarlağı alan Kerem Aktürkoğlu’nun çapraz pozisyondan yaptığı plase vuruş yandan auta çıktı.



23. dakikada Arda Güler’in sağ taraftan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde Kenan Yıldız’ın kafa vuruşunda top Danso’nun eline çarptı. Hakem Chiffi, VAR uyarısı sonrası penaltı kararı verdi.





25. dakikada penaltı atışını kullanmak için beyaz noktaya gelen Hakan Çalhanoğlu, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 1-1



44. dakikada Kaan Ayhan’ın savunmadan çıkarken kaptırdığı topu Gregoritsch ceza yayı üzeri hafif sol çaprazında önünde buldu. Bu oyuncunun bekletmeden yerden şutunda meşin yuvarlak, kaleci Uğurcan’ın müdahalesine rağmen ağlara gitti. 2-1



48. dakikada Schmid’in sağ taraftan ceza sahası içine kullandığı kornerde Gregoritsch, arka direkte yaptığı kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 3-1





56. dakikada Avusturya’da Laimer, Türkiye ceza alanında Kaan Ayhan ile girdiği ikili mücadele sonucunda yerde kaldı. Hakem Chiffi önce penaltı noktasını gösterdi ancak daha sonra ofsayt gerekçesiyle penaltı iptal edildi.



59. dakikada VAR ile yaptığı görüşme sonucunda hakem Chiffi, tekrar beyaz noktayı gösterdi. Penaltıyı kullanmak için topun başına geçen Gregoritsch, kendinin 3., takımının ise 4. golünü kaydetti. 4-1



66. dakikada Cenk Özkacar’ın sol kanattan ceza sahasına yerden çevirdiği meşin yuvarlak, savunmadan sekerek havalandı. Top yere inmeden Arda Güler’in röveşata vuruşu kaleci Schlager’de kaldı.





73. dakikada orta sahadan atılan pasla sol taraftan savunma arkasına sarkan Barış Alper Yılmaz’ın çapraz pozisyondan yerden çektiği şut filelere gitti. Ancak hakem Chiffi, VAR uyarısı sonrası golü iptal etti.



76. dakikada milli takımın iptal edilen golünden önceki pozisyonda Cenk Özkacar’ın, Posch’a ceza sahasında faul yaptığı gerekçesiyle hakem Chiffi, Avusturya lehine penaltı kararı verdi.



78. dakikada Baumgartner’in kullandığı penaltı vuruşunda top ağlara gitti. 5-1



90+5. dakikada Wimmer'in ceza alanı içi sol tarafından ön direğe yaptığı ortaya Entrup'un kafa vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 6-1





Stat: Ernst Happel

Hakemler: Daniele Chiffi, Giovanni Baccini, Davide Imperiale



Avusturya: Alexander Schlager, Stefan Posch, Maximilian Wöber, Kevin Danso (Flavius Daniliuc dk. 88), Philipp Mwene (Alexander Prass dk. 70), Konrad Laimer (Muhammed Saracevic dk. 88), Xaver Schlager, Nicolas Seiwald, Romano Schmid (Andreas Weimann dk. 81), Michael Gregoritsch (Maximilian Entrup dk. 82), Christoph Baumgartner (Patrick Wimmer dk. 82)

Yedekler: Tobias Lawal, Patrick Pentz, Stefan Lainer, Leopold Querfeld, Matthias Seidl, Florian Grillitsch

Teknik Direktör: Ralf Rangnick





Türkiye: Uğurcan Çakır, Mert Müldür, Merih Demiral, Kaan Ayhan, Cenk Özkacar (Zeki Çelik dk. 78), Salih Özcan (Orkun Kökçü dk. 61), Hakan Çalhanoğlu (İsmail Yüksek dk. 87), İrfan Can Kahveci (Yunus Akgün dk. 61), Kerem Aktürkoğlu (Barış Alper Yılmaz dk. 62), Arda Güler (Abdülkadir Ömür dk. 78), Kenan Yıldız

Yedekler: Mert Günok, Muhammed Şengezer, Samet Akaydin, Abdülkerim Bardakçı, Ozan Kabak, Yusuf Yazıcı, Ömür, Can Uzun, Oğuz Aydın, Enes Ünal,

Teknik Direktör: Vincenzo Motella





Goller: Xaver Schlager (dk. 2), Gregoritsch (dk. 44, 48 ve 59 pen.), Baumgartner (dk. 78 pen.), Entrup (dk. 90+5) (Avusturya), Hakan Çalhanoğlu (dk. 25 pen.)

Sarı kartlar: Hakan Çalhanoğlu, Arda Güler, Orkun Kökcü (Türkiye), Stefan Posch, Alexander Schlager (Avusturya)