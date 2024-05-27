Tokat’ın Bağlarbaşı köyünde hayvan besiciliği ile uğraşan Mehmet Koçak, çiftliğinde ender görülen bir olayla karşılaştı. Koçak, kuzularından birinde diğerlerinden farklı olarak dört boynuz yeri olduğunu fark etti. Bu yıl aynı koyundan bir kuzu daha alan Koçak, bu kuzunun da dört boynuzlu olduğunu gördü. 68 yıldır hayvancılıkla uğraşan tecrübeli besici, durumu veterinerine danışarak bunun nadir görülen ancak herhangi bir hastalık belirtisi olmadığını öğrendi. Şu anda bir buçuk yaşında olan dört boynuzlu koç, ahırda diğer koyunlara liderlik yapıyor. Dört boynuzlu koçu gören Bağlarbaşı Köyü Muhtarı Ali Kuvvet, koça büyük ilgi gösterdi. 4 boynuzlu koç için pazarlık yapan Kuvvet, 20 bin lira karşılığında satın aldı. Muhtar Kuvvet, köye yapılan katkılardan dolayı son başbakan Binali Yıldırım’a bu ender görülen koçu hediye etmeyi planlıyor. Koç, Kurban Bayramı’nın ikinci günü Binali Yıldırım’a hediye edilecek.



4 boynuzlu koça pazarlık yaptıklarını söyleyen Bağlarbaşı Köyü Muhtarı Ali Kuvvet, "Son Başbakanımız Binali Yıldırım Bey'in köyümüze çok hizmetleri oldu. Biz de köy muhtarlığı olarak jest yapmak için 4 boynuzlu koçumuzu sayın Yıldırım’a hediye edeceğiz. Pazarlık Murat Koçak ile biraz zor oldu. 23 bin istediler ama 20 bine aldık. Hayırlı olsun" dedi.



"Başbakanımıza hayırlı olsun"

4 boynuzlu koç satıcısı Murat Koçak ise, "47 yaşındayım. 2 yıldır koyunumuz 2 boynuzlu olmasına rağmen toklusu 4 boynuzlu doğuyor. Bağlarbaşı Köyü Muhtarımız Ali Kuvvet bunu öğrenmiş. Geldi pazarlık yaptık. Binali Yıldırım Bey'in köyümüze verdiği katkılardan dolayı hediye edeceğini söyledi. Biz de muhtarımıza verdik. 20 bine anlaştık. Başbakanımıza hayırlı uğurlu olsun" diye konuştu.