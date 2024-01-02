İşte YSK Başkanı Yener'in açıklamalarından satır başları:

1 Ocak itibariyle seçim takvimimiz başladı. 31 Mart'taki seçimin tüm partilere ve seçmene hayırlı olmasını diliyorum.

İlan edilen takvim uyarınca YSK toplantıda 31 Mart'taki seçime katılacak partileri tespit etti. Tespit edilen partiler Adalet Birlik Partisi, Adalet ve Kalkınma Partisi, Anavatan, Bağımsız Türkiye Par. Büyük Birlik, CHP, DSP, Demokrat, Emek, Gelecek, Genç, Güç Birliği, Hak ve Özgürlükler, Halkın Kurtuluşu, Hür dava Partisi, Memleket Partisi, MHP, Milli Yol Partisi, Saadet, Sol, TİP.

GÜN GÜN YEREL SEÇİM TAKVİMİ

Seçimin başlangıcından oy verme gününe kadar olan süreçteki iş ve işlemler, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından ilan edilen seçim takvimine göre yürütülecek.

Siyasi partilerden hangi seçim çevrelerinde hangi usul ve esaslarla aday tespiti yapacaklarını YSK'ye bildirmeleri 3 Ocak'ta istenecek, 4 Ocak'ta muhtarlık bölgesi askı listeleri ve tutuklular ile taksirli suçlardan hükümlülere ilişkin askı listeleri güncellenmek üzere ilçe seçim kurullarınca askıya çıkarılacak.

Seyyar sandıklarda oy kullanabilmeleri için hastalığı ve engeli sebebiyle yatağa bağımlı seçmenler için başvurular da başlayacak.

- 10 Ocak: Partiler hangi seçim çevrelerinde, hangi usul ve esaslarla aday tespiti yapacaklarını mesai bitimine kadar bildirecek.

- 17 Ocak: Muhtarlık bölgesi askı listeleri ve tutuklular ile taksirli suçlardan hükümlülere ilişkin askı listeleri askıdan indirilecek. Buna ilişkin itirazlar sona erecek.

Bu tarih bina bazında seçmen kayıtları YSK ve e-Devlet Kapısı'ndan sorgulanmasının son günü.

Seyyar sandıklarda oy kullanabilmeleri için, hastalığı veya engeli sebebiyle yatağa bağımlı olan seçmenlerin bir yakını tarafından seyyar sandık kurulu talep formu ile ilçe seçim kurulu başkanlığına veya ilçe seçim kurulu başkanlığına gönderilmek üzere muhtarlığa başvurularının son günü.

- 27 Ocak: Siyasi partilerin birleşik oy pusulasındaki yerlerinin belirlenmesi için YSK tarafından kura çekilecek ve ilan edilecek.

- 31 Ocak: Siyasi partiler aday adayı listelerini ilgili seçim kurullarına bildirmesinin son günü.

- 7 Şubat: Seçmen kütükleri kesinleştirilecek, seçmenlerin oy vereceği yer ve sandıkların belirlenmesine başlanacak.

- 11 Şubat: Seçmenlerin oy vereceği yer ve sandıkların belirlenmesi tamamlanacak.

- 16 Şubat: İl seçim kurullarınca, birleşik oy pusulalarının basım işlemi ile ilgili olarak gerekli ön hazırlıklara başlanacak.

- 20 Şubat: Siyasi parti ilçe başkanlıkları belediye başkanlığı, belediye meclis üyeliği, il genel meclisi üyelikleri listelerini düzenleyerek 17.00'ye kadar teslim edecek. Bağımsız aday olacaklar da adaylık için en geç saat 17.00'ye kadar başvuru yapacak.

- 22 Şubat: Siyasi partilerin aday listesindeki eksiklikleri tamamlamalarının son günü.

- 23 Şubat: Geçici aday listeleri ilan edilecek.

- 29 Şubat: Seçmen bilgi kağıtlarının dökümüne ve dağıtımına başlanacak.

- 3 Mart: Kesin aday listeleri ilan edilecek.

- 4 Mart: Sandık kurullarının oluşum işlemleri tamamlanacak.

- 21 Mart: Seçim propagandası ve yasakları başlayacak.

- 24 Mart: Seçmen bilgi kağıtlarının seçmenlere dağıtımı tamamlanacak.

- 30 Mart: Seçim propagandasının sonu.

- 31 Mart: Oy verme günü.