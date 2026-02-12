Ara hedef sabit, bant yukarı revize edildi

Karahan, 2025’in son Enflasyon Raporu’nda 2026 yılı için ara hedefin yüzde 16 olarak korunduğunu hatırlattı. Ancak yeni raporda tahmin aralığının yukarı yönlü güncellendiğini belirterek, enflasyon görünümünde risklerin sürdüğüne işaret etti.

Ocak ayında tüketici enflasyonunun 2,2 puan gerileyerek yüzde 30,7’ye düştüğünü ifade eden Karahan, dezenflasyon sürecinin devam ettiğini ancak fiyatlama davranışlarındaki katılıkların tam olarak ortadan kalkmadığını vurguladı.

Gıda fiyatları etkili oldu

Karahan, ocak ayında enflasyonun tahmin aralığının üst bandına yaklaşmasında gıda fiyatlarının belirleyici olduğunu söyledi. Kasım ayında mevsim normallerinin üzerindeki sıcaklıklar nedeniyle gerileyen sebze fiyatlarının, ocakta olumsuz hava koşullarıyla birlikte yeniden yükseldiğini belirtti. Gıda kaynaklı etkinin şubat ayına da kısmen yansıyabileceğini kaydetti.

Kira ve hizmet enflasyonu yakından izleniyor

Hizmet enflasyonunda kira ve eğitim kalemlerinin etkisinin sürdüğünü dile getiren Karahan, kira enflasyonunun yıl sonunda yüzde 30–36 aralığında gerçekleşebileceğini öngördüklerini açıkladı. Eğitim ücretlerinde fiyat ayarlamalarında geçmiş 24 ay yerine son 12 ay enflasyonunun esas alınmasına yönelik düzenlemeyi ise dezenflasyon sürecine katkı sağlayacak bir adım olarak değerlendirdi.

Talep dengeleniyor, cari açık ılımlı seyredecek

Sıkı para politikası sonucunda talep kompozisyonunda dengelenmenin devam ettiğini belirten Karahan, sanayi üretimi ve hizmet sektöründe son çeyrekte yatay seyrin sürdüğünü söyledi. İşsizlik oranının ise dördüncü çeyrekte gerilediğini ifade etti.

Çıktı açığının hâlâ negatif bölgede bulunduğunu aktaran Karahan, 2026 yılında cari açığın bir miktar artmakla birlikte ılımlı seyrini koruyacağını öngördüklerini bildirdi.

“Sıkı duruş sürecek” mesajı

Karahan, dezenflasyonun hedeflerle uyumlu şekilde sürdürülmesi için sıkı para politikası duruşunun kararlılıkla devam edeceğini vurguladı. Politika faizi adımlarının mevduat ve kredi fiyatlamalarına önemli ölçüde yansıdığını belirten Karahan, kredi büyümesini kontrol altında tutmak amacıyla ilave adımlar attıklarını söyledi.

Türk lirası mevduat payının yüzde 59 seviyesine ulaştığını açıklayan Karahan, likidite yönetiminde operasyonel esnekliğin korunması amacıyla açık piyasa işlemleri (APİ) portföyünün yıl içinde kademeli alımlarla destekleneceğini ifade etti.

Merkez Bankası’nın tahmin aralığını yukarı yönlü revize etmesi, 2026 enflasyon görünümünde temkinli yaklaşımın sürdüğüne işaret etti.