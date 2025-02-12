DİSK’in araştırma merkezi Birleşik Metal-İş Sınıf Araştırmaları Merkezi (BİSAM), dört kişilik bir ailenin açlık sınırını 22 bin 75 TL olarak hesapladı. Bu miktar, ailenin sağlıklı ve dengeli beslenmesi için gerekli olan asgari gıda harcaması olarak belirlendi. BİSAM’a göre, aynı ailenin yoksulluk sınırı ise 76 bin 358 TL’ye yükseldi. Yoksulluk sınırı, sadece gıda harcamalarını değil, aynı zamanda diğer temel ihtiyaçların karşılanması için gerekli tutarı da kapsıyor.

BİSAM, her bir bireyin ihtiyaç duyduğu gıda harcamasını da ayrı ayrı hesapladı. Buna göre, yetişkin bir erkeğin aylık gıda harcaması 6 bin 180 TL, yetişkin bir kadının ise 5 bin 839 TL olarak belirlendi. 15-18 yaş arasındaki bir gencin gıda harcaması ise 6 bin 161 TL, 4-6 yaş arasındaki bir çocuğun ise 3 bin 895 TL olarak hesaplandı.

Ocak 2025’te yapılan araştırmada, günlük harcamalar arasında en yüksek maliyetli kalemlerin başında meyve ve sebzeler geldi. Bu grupta günlük harcama gereksinimi 207,46 TL olarak hesaplandı. Ardından süt ve süt ürünleri ile et, tavuk ve balık grupları geldi. Süt ürünleri için günlük harcama 196,43 TL, et ve tavuk için ise 140,71 TL olarak belirlendi. Ekmek için günlük harcama ise 69,83 TL, yağlar içinse 37,43 TL oldu.

Öte yandan, TÜRK-İŞ’in yaptığı hesaplamalar ise benzer bir tabloyu ortaya koyarak, dört kişilik bir ailenin açlık sınırını 22.131 TL olarak belirlemişti. TÜRK-İŞ, Ankara’da yaşayan bir aile için bu tutarın gerektiği bilgisini paylaşmıştı.

Bu veriler, ülkedeki ekonomik zorlukların, özellikle düşük ve orta gelirli aileler için ne denli arttığını gösteriyor. Çalışanlar ve emekliler, yaşam maliyetlerini karşılamakta zorlanırken, açlık ve yoksulluk sınırlarının sürekli yükselmesi, sosyal adalet ve gelir dağılımı gibi önemli konuları da gündeme getiriyor.