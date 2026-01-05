Aralık Ayı Enflasyonu Beklentilerin Altında Kaldı

TÜİK verilerine göre, aralık ayında TÜFE aylık bazda yüzde 0,89 artış gösterdi. Böylece yıllık enflasyon yüzde 30,89 seviyesinde gerçekleşti. Ekonomistlerin beklentisi, aralık ayında enflasyonun yüzde 0,96 artması ve yıllık enflasyonun yüzde 31 seviyesine gerilemesi yönündeydi. Açıklanan veriler, beklentilerin bir miktar altında kaldı.

2026 Sonu Enflasyon Beklentisi Yüzde 23,33

Öte yandan, ekonomistlerin 2026 sonu enflasyon beklentilerinin ortalaması aralık ayı itibarıyla yüzde 23,33 oldu. Bu beklenti, enflasyonda önümüzdeki dönemde kademeli bir gerilemeye işaret ediyor.

Kasım Ayında En Düşük Artış Görülmüştü

Enflasyon, kasım ayında piyasa beklentilerinin altında gelerek aylık bazda yüzde 0,87 artmış, yıllık enflasyon ise yüzde 31,07 olarak kaydedilmişti. Böylece tüketici fiyat endeksi, aylık bazda Mayıs 2023’ten bu yana en düşük artışı göstermişti.