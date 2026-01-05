6 Aylık Enflasyon Farkı Netleşti

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) Aralık ayı enflasyon verilerini açıklamasıyla birlikte, memur ve emeklilerin alacağı 6 aylık enflasyon farkı da kesinleşti.

Buna göre:

SSK ve Bağ-Kur emeklileri: %12,19

Memur ve memur emeklileri: %18,60

oranında maaş farkı alacak.

Sosyal Yardımlar ve Kıdem Tazminatı Tavanı da Arttı

Maaş artışlarıyla birlikte sosyal yardım ödemeleri ile kıdem tazminatı tavanı da yükseldi. Yeni zam oranları, bu kalemlerde yapılacak ödemelere de doğrudan yansıyacak.

Memurlara Yüzde 11 Toplu Sözleşme Zammına İlave Enflasyon Farkı

Kamu Görevlileri Hakem Kurulu’nun 2026-2027 dönemini kapsayan toplu sözleşme kararı kapsamında, memur ve memur emeklilerine 2026’nın ilk 6 ayı için yüzde 11 oranında toplu sözleşme zammı uygulanacak.

Bu orana, gerçekleşen enflasyon farkı da eklenerek toplam zam oranı yüzde 18,60 seviyesine ulaştı.

SSK ve Bağ-Kur Emeklileri Enflasyon Kadar Zam Alıyor

SSK ve Bağ-Kur emeklileri ise mevzuat gereği maaşlarını bir önceki 6 aylık enflasyon oranı kadar zamlı alıyor. Bu kapsamda emeklilerin maaş artışı yüzde 12,19 olarak belirlendi.

Refah Payı Verilecek mi? Gözler Hükümette

Geçtiğimiz yıl, memur ve emekli zam oranları arasındaki fark refah payı verilerek kapatılmıştı. Bu yıl da benzer bir adım atılıp atılmayacağı merak konusu oldu.

Refah payı uygulamasına ilişkin kararın, bugün yapılacak Ekonomi Koordinasyon Kurulu ve Kabine toplantısının ardından netleşmesi bekleniyor.

En Düşük Emekli Maaşı TBMM Gündeminde

Refah payı ve en düşük emekli maaşı için belirlenecek yeni tutarın, açıklamanın ardından TBMM’de görüşülecek torba kanuna eklenecek bir önergeyle yasalaşması öngörülüyor.