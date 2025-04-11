Sektörlere göre detaylı analiz yapıldığında, 2025 Şubat ayında sanayi sektörü ciro endeksi yüzde 21,0, inşaat sektörü yüzde 49,1, ticaret sektörü yüzde 34,4 ve hizmet sektörü yüzde 39,6 oranında bir yıllık artış yaşadı. Bu artışlar, Türkiye ekonomisinin dört ana sektörde de güçlü bir büyüme kaydettiğini ortaya koyuyor.

Aylık bazda ise toplam ciro endeksi, 2025 Şubat ayında yüzde 3,4 oranında bir artış sağladı. Sektörlere göre bu artışlar şu şekilde gerçekleşti: sanayi sektörü yüzde 2,0, inşaat sektörü yüzde 6,0, ticaret sektörü yüzde 4,0 ve hizmet sektörü ise yüzde 2,4 oranında bir artış gösterdi.

Bu veriler, Türkiye’nin farklı sektörlerinde sağlanan büyümenin sürdürülebilir olduğunu ve ekonominin çeşitli alanlarda olumlu bir ivme kazandığını gösteriyor. Ciro endeksindeki bu artış, Türkiye'nin ekonomik kalkınma hedeflerine ulaşmasında önemli bir gösterge olarak değerlendiriliyor.