E-Ticaret, Şikayetlerin Başını Çekiyor

2024 yılında en fazla şikayet, 400 bin 12 başvuru ile e-ticaret sektörüne yapıldı. E-ticaretle ilgili şikayetlerin çoğunluğu, siparişlerin habersiz iptal edilip daha yüksek fiyatla yeniden satışa sunulması, gönderilen ürünlerin görsellerle uyuşmaması ve kalitesiz ürün teslimatına yönelik oldu. Bunun yanı sıra geç teslimatlar, yanıltıcı indirimler ve faturasız ürün gönderimi de sıkça şikayet edilen konular arasında yer aldı.

Finans ve İnternet Platformlarında Memnuniyetsizlik

E-ticaretin ardından en fazla şikayet edilen sektörler arasında internet platformları (354 bin 994 şikayet) ve finans sektörü (339 bin 501 şikayet) yer aldı. İnternet platformlarında kullanıcılar, içerik ve hizmet kalitesizliğinden şikayetçi oldu. Yanıltıcı reklamlar, veri güvenliği sorunları ve müşteri hizmetlerindeki yetersizlikler de gündemdeydi. Finans sektöründe ise kredi kartlarından habersiz para çekilmesi, işlem ücretleri ve kart aidatları gibi konular ön plana çıktı.

Kargo ve Özel Bankalar, Şikayet Kategorilerinde Zirveye Yerleşti

2024 yılında Şikayetvar'a en çok şikayet gelen kategori, 156 bin 449 başvuru ile kargo sektörü oldu. Bunu 149 bin 43 şikayet ile özel bankalar, 146 bin 142 şikayet ile ise GSM operatörleri takip etti. Kargo sektöründeki şikayetler genellikle geç teslimatlar, hasar görmüş ürünler ve kaybolan paketler etrafında yoğunlaştı.

Dolandırıcılık Yöntemleri Artış Gösterdi

2024 yılı, dolandırıcılık vakalarının arttığı bir yıl oldu. Dolandırıcılıkla ilgili şikayetler, bir önceki yıla göre yüzde 44 artış göstererek 44 bin 289’a ulaştı. Evde paketleme dolandırıcılığı (11 bin 438 şikayet) başı çekerken, burs vaadiyle dolandırıcılık ve sahte bahis siteleri gibi yöntemler de sıkça şikayet edilen konular arasında yer aldı.

Şikayet Var, Kullanıcılar için Çözüm Sağladı

Şikayetvar’ın verilerine göre, 2024 yılı boyunca platforma 3 milyon 188 bin 999 şikayet iletildi ve bunların büyük bir kısmı çözüme kavuşturuldu. Kullanıcılar tarafından en çok yorum yapılan sektörler ise sırasıyla internet platformları, e-ticaret ve finans sektörleri oldu. Ayrıca, vize aracılık firmaları ve otomobil firmaları da 2024 yılında en çok yorum alan kategoriler arasında yer aldı.

Kullanıcıların Memnuniyetini Kazanan Sektörler: Emlak ve İnşaat

2024 yılı itibarıyla en fazla memnuniyet oranına sahip sektör, yüzde 28,4 ile emlak ve inşaat sektörü oldu. Kargo ve nakliyat sektörü de yüzde 28'lik memnuniyet oranı ile ikinci sırada yer alırken, internet platformları yüzde 25,2’lik oranla üçüncü sırada yer aldı.

2024'te Yıl Boyunca En Çok Şikayet Alınan Tarihler ve Kategoriler

Sevgililer Günü, çiçek siteleri ile ilgili şikayetlerin zirveye çıktığı dönemi işaret ederken, Mart ayında kripto para ve sanal borsalarla ilgili şikayetlerde büyük bir artış yaşandı. Haziran ayındaki yaz tatili dönemi ise bilet ve turizm kategorilerindeki şikayetleri artırdı. Ayrıca, Kasım ayı boyunca e-ticaretteki indirimler ve kargo sektöründeki şikayetlerde de dikkat çeken artışlar gözlemlendi.

2024 yılında, şikayet edilen en büyük konular arasında hem sektörel hem de dönemsel değişiklikler yaşanırken, Şikayetvar’ın verileri, kullanıcıların hangi sektörlerde daha fazla memnuniyetsizlik yaşadığını ve hangi kategorilerde daha fazla çözüm talep ettiğini açıkça ortaya koyuyor.