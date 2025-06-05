Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed’in (s.a.v.) Veda Hutbesi’nin de okunduğu bu anlamlı günde, 45 dereceye ulaşan kavurucu sıcağa rağmen binlerce Müslüman, Cebel-i Rahme’ye tırmanarak burada ellerini semaya açtı. Hazreti Âdem ile Hazreti Havva’nın buluştuğu ve affedildiğine inanılan bu zirvede yer bulamayanlar ise kayalıklarda dua ederek huşu içinde vakit geçirdi.

Her milletten, her renkten ve dilden müminlerin tek yürek olarak dualar ettiği Arafat’ta, İslam coğrafyasında akan kanın durması, barışın ve kardeşliğin hâkim olması için yakarışlar yükseldi.

Türk Hacılar Çadırlarda Serinletildi

Türk hacılar için Diyanet İşleri Başkanlığı’nın önlemleri de dikkat çekti. Saat 10.00 ile 16.00 arasında sanayi tipi klimalarla serinletilen çadırlarda kalmaları konusunda yapılan uyarılara büyük ölçüde uyuldu. Dışarı çıkan hacılar ise şemsiye ile korunarak güneşin yakıcı etkisinden kaçınmaya çalıştı. Dağıtılan soğuk sularla serinlemeye çalışan hacı adayları, sık sık sağlık görevlilerinden destek aldı.

İrşad Programları ve Dualarla Gönüller Huzur Buldu

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın saat 09.30’da başlattığı irşad programları ise manevi atmosferi daha da derinleştirdi. Türkiye’nin sevilen hafızlarının okuduğu ilahiler ve Kur’an-ı Kerim tilavetleri Arafat’ı adeta bir maneviyat iklimine çevirdi. Kurulan sahra hastanesinde ise özellikle sıcak çarpması, tansiyon problemleri ve sıvı kaybına karşı tıbbi müdahalelerde bulunuldu.

Ali Erbaş’tan Tüm İslam Âlemi İçin Dua

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, öğle saatlerinde yaptığı Arafat vakfe duasında, tüm İslam âleminin huzur, birlik ve barış içerisinde yaşaması için niyazda bulundu. Hacıların dualarına eşlik eden bu yakarış, meydanda bulunan milyonların kalbine dokundu.

Mekke ile özdeşleşen bu anlamlı günde, Arafat; farklı milletlerden, farklı coğrafyalardan gelen Müslümanların ortak duası ve gözyaşıyla yeniden birleşti.