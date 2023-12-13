

İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü’nün 16 yaşındaki tekvando sporcusu Kaan Yelaldı, Romanya’da düzenlenen U21 Avrupa Tekvando Şampiyonası’nda Avrupa üçüncüsü oldu.

7-10 Aralık tarihleri arasında düzenlenen U21 Avrupa Tekvando Şampiyonası’nda 54 kiloda tatamiye çıkan Kaan Yelaldı, ilk turda Sırp rakibini Nemanja Iliç ve ikinci turda Ukraynalı rakibi Kyrylo Kovdria’yı 2-0 yenerek adını son 8’e yazdırdı. Çeyrek finalde Sloven Rakibi Domen Molj’u 2-0 yenen Kaan Yelaldı, yarı finalde ise İspanyol rakibi Ivan Parra Escolar’a hakem kararı ile yenilerek Avrupa üçüncülüğü elde etti.



“Gurur duyduk”

Kaan Yelaldı’nın henüz 16 yaşında olmasına rağmen büyük bir başarının altına imza attığını belirten İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Tekvando Antrenörü Çetin Tül, “Sporcumuz Kaan, gelişimi en üst düzey yaşayan sporcularımızdan birisi. Kendinden yaşça büyük sporculara karşı inanılmaz bir mücadele örneği sergiledi. Bu ivmesini devam ettirdiği sürece adından sıkça bahsettireceğinden eminiz” dedi.