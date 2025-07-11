Türkiye’nin küresel aktarma merkezi İGA İstanbul Havalimanı, “15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü”nü bu yıl da özel etkinliklerle karşılıyor. 15 Temmuz Derneği ile birlikte hazırlanan ve Türk milletinin tarihi direnişini ve demokrasi kararlılığını bir kez daha gösteren fotoğraf sergisi, 11-18 Temmuz tarihleri arasında Havalimanı’nın yerli-yabancı ziyaretçileri tarafından gezilebilecek.

Serginin açılış törenine İstanbul Havalimanı Mülki İdare Amiri Doç. Dr. İlker Haktankaçmaz, İGA İstanbul Havalimanı CEO’su Selahattin Bilgen, 15 Temmuz Derneği Başkanı İsmail Hakkı Turunç ve çok sayıda davetli katıldı.

Törende konuşan İGA İstanbul Havalimanı CEO’su Selahattin Bilgen, millî birlik ve beraberliğimize olan inancın altını çizerek şöyle konuştu:

“Bugün yalnızca bir sergi açmıyoruz; aynı zamanda milletimizin şanlı direnişini, hafızamıza ve gelecek kuşaklara aktarıyoruz. 15 Temmuz gecesi Türkiye bir kez daha gösterdi ki; demokrasi ve bağımsızlık, bu toprakların vazgeçilmezidir. Bu kıymetli sergiyi, her yıl olduğu gibi 15 Temmuz Derneği ile İGA İstanbul Havalimanı’nda hayata geçirmekten büyük gurur duyuyoruz. Hain darbe girişimi karşısında tek yürek olan binlerce insan ‘milletinin varlığını korumak’ için mücadele ettiler. Milletimizin kararlılığını ve birlik ruhunu yansıtan etkileyici karelerle donatılan bu yılki sergimizde demokrasiye sahip çıkan yüreklerin sessiz ama çok güçlü haykırışına hep birlikte tanık olacağız. Tüm şehitlerimizi bir kez daha rahmetle, gazilerimizi de minnetle anıyor, bu kıymetli sergiyi hayata geçirmemizde emeği olan tüm paydaşlarımıza ve başta 15 Temmuz Derneği’ne en içten şükranlarımı sunuyorum.”

15 Temmuz Derneği Başkanı İsmail Hakkı Turunç ise şu değerlendirmelerde bulundu:

“15 Temmuz Derneği olarak, 15 Temmuz'un 9. yılında gerek kamu kurumlarımız, gerek STK'larımız gerek ise İGA İstanbul Havalimanı gibi paydaş hareket ettiğimiz kurumsal yapılar ile birlikte şekilde 40'a yakın program düzenliyoruz.

15 Temmuz'un milli hafızamızdaki yerini sağlamlaştırmak ve 15 Temmuz ruhunu diri tutmak amacıyla yapacağımız bu etkinlikler ile birlikte o gece milletimiz tarafından yazılan bu destanın mimarları olan 253 şehit ve 2700'e yakın gazimimizi büyük bir ihtiram ve rahmet ile anacağız. Cumhurbaşkanımızın daveti ile meydanlara çıkarak iradesine ve demokrasisine sahip çıkan milyonlarca vatandaşımız ülkemizde söz sahibinin ilanihaye millet olacağını bir kez daha ispatlayarak yine ve yeniden tarihe geçtiler. İGA İstanbul Havalimanının ile paydaş şekilde düzenleyeceğimiz bu sergi bir milletin direniş ve diriliş destanını en müstesna şekilde vatandaşlarımıza aktarıyor ve gelecek nesillere bir millet tarafından tarihe emanet edilen şanlı bir kahramanlık hikayesini resmediyor. Bu duygu ve düşünceler ile birlikte başta İGA olmak üzere tüm paydaş kurumlarımıza teşekkür ediyorum. Şehitlerimizi rahmet ile anıyor, gazilerimize sıhhat ve afiyet diliyorum. Sergi boyunca ziyaret gerçekleştirecek vatandaşlarımıza en kalbi duygularım ile hürmet ve muhabbetlerimi sunuyorum.”

İGA İstanbul Havalimanı’nda sergiyle eş zamanlı olarak farklı noktalarda millî birlik temalı görsel çalışmalar da hayata geçirildi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından hazırlanan özel dijital içerikler bu senenin yeniliklerinden oldu. Hafta boyunca terminal ekranlarında yayınlanacak görüntülerle, yurt içi ve yurt dışından milyonlarca yolcu, Türkiye’nin demokrasi mücadelesine tanıklık edecek.

15 Temmuz etkinliklerinin bir diğer güçlü sembolü ise yine Hava Trafik Kontrol Kulesi. 15 Temmuz gecesi Türk Bayrağı’nın renklerine bürünecek Kule, misafirlerine Türkiye’nin demokrasiye olan bağlılığını yansıtmak için aydınlatılacak.