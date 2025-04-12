Türkiye'nin dijital reklamcılık dünyasında köklü bir yere sahip olan MIXX Awards'a damga vuranlar, Mandarin Otel'de düzenlenen görkemli bir törenle ödüllerini aldı.İSTANBUL (İGFA) - İnteraktif Reklamcılık Derneği (IAB) tarafından bu yıl 15.'si düzenlenen MIXX Awards Türkiye Ödül Töreni, sektörün önde gelen reklamverenlerini, reklam, medya ve influencer pazarlaması ajanslarını, yayıncı kuruluşları, reklam satış ağlarını ve reklam teknolojileri firmalarını bir araya getirdi.

Sunuculuğunu Dr. Öğretim Üyesi Ada Beyza Toksoy ve Ork Digital Kurucusu Orkun Işıtmak’ın yaptığı ödül töreninde; 45 kategoride yapılan 426 kampanya ile yapılan 764 başvuru arasından, geçtiğimiz yılın dijital pazarlama ve reklamcılık alanında yapılan en yaratıcı ve başarılı çalışmaları ödüllendirildi. 45 kategoriye ek olarak Genç MIXX, sahibinden.com Özel Ödülü ve Yılın En İyisi ödülleriyle birlikte toplam 269 ödül sahiplerini buldu.

IAB Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Cüneyt Devrim: "Bu yıl 15. yılını kutladığımız MIXX Awards Türkiye, dijital pazarlama sektörünün gelişimine ışık tutan en önemli platformlardan biri olmaya devam ediyor. Her yıl olduğu gibi, bu yıl da birbirinden değerli projeleri ödüllendirmekten gurur duyuyoruz. Ancak bu tören, sadece geçmiş başarıları kutlamakla kalmıyor, aynı zamanda geleceğe de ışık tutuyor.

Dijital dünya, hiç olmadığı kadar hızlı bir değişim ve dönüşüm içinde. Yapay zeka, artırılmış gerçeklik, sanal gerçeklik, Web 3.0 ve daha pek çok yenilik, pazarlama ve reklamcılık alanında yeni ufuklar açıyor. Bizler, IAB Türkiye olarak, bu değişime öncülük etmeyi, sektörümüzü geleceğe hazırlamayı ve dijitalin gücünü en iyi şekilde kullanarak markalarımızın ve tüketicilerimizin hayatına değer katmayı hedefliyoruz.

Dijitalin gücünü en iyi şekilde kullanan, yaratıcılık ve inovasyonla fark yaratan tüm katılanları ve kazananları bir kez daha yürekten tebrik ediyorum. Bu başarılar, sektörümüzün geleceği için umut verici bir tablo çiziyor. Hep birlikte, dijitalin sonsuz potansiyelini keşfetmeye ve geleceği şekillendirmeye devam edeceğiz." dedi.

15. MIXX Awards Türkiye "Yılın En İyisi Ödülü" kazananı, Türk Hava Yolları Fly By Sign kampanyasıyla Türk Hava Yolları, OMD ve ZZG Tech oldu.

İlk kez geçen sene açılan Genç MIXX kategorisinde bu yıl Türkiye Otistiklere Destek ve Eğitim Vakfı (TODEV) ‘nın verdiği brief üzerine üniversite öğrencileri ve yeni mezunları çalışmalarını hazırladılar. MIXX Awards Türkiye Jürisi tarafından yapılan değerlendirme sonrasında; Elif Öztürk, Eylül Polat, Serpil Yıldız ve Baran Saltaş Altın MIXX, Alişan Etli, Tuğrulbey Koç ve Sude Taşpınar Gümüş MIXX, Huri Ebru Kılıç ise Bronz MIXX ödüllerinin sahibi oldu.

MIXX Awards Türkiye'de sahibinden.com Platin Sponsor, Sözcü.com.tr Lider Sponsor, Arçelik Teknoloji Sponsoru, TVekstra İnovasyon Sponsoru, Eti Mutluluk Sponsoru, Sanipak Temiz ve Sağlıklı Yaşam Sponsoru olarak destek verdiler. KızlarSoruyor, Mediazone, Nabulu ve Tooplay’in Kategori Sponsorları arasında yer aldığı yarışmaya; Admatic, Bayer, Boosmart, Demirören Medya, Forward, Genart by Aleph, GroupM, Havas, Humble, Hype, Neodigital, Nkolay, NTV, Portuma, Superfresh, TikTok ve Unilever Protokol Sponsorları arasında yer aldı. Yarışmanın bu yılki tanıtım çalışmaları da Karbonat tarafından hazırlanırken Karnaval, Ödül Töreni’ne Dijital Ses Partneri olarak katkı sağladı.