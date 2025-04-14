Kuvvetli Yağış Uyarısı ve Kar Beklentisi

Hakkari, Bitlis, Bingöl, Şırnak ve Siirt çevrelerinde yağışların kuvvetli olacağı tahmin edilirken, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Güneydoğu Anadolu ile Kahramanmaraş, Osmaniye, Hatay, Tunceli, Malatya ve Elazığ'da yağmur ve sağanak yağış öne çıkıyor. Diğer yağışlı bölgelerde ise karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor. Özellikle yüksek kesimlerde dikkatli olunması konusunda vatandaşlara uyarılar yapılıyor.

Buzlanma, Don ve Çığ Tehlikesi

Soğuk hava koşulları sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olaylarını beraberinde getiriyor. Ayrıca Doğu Karadeniz’in iç kesimleriyle Doğu Anadolu’nun yüksek ve eğimli alanlarında çığ tehlikesi bulunuyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun doğusunda ise toz taşınımı bekleniyor, bu durum hava kalitesini olumsuz etkileyebilir.

Rüzgar ve Sıcaklık Durumu

Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmezken, mevsim normallerinin altında seyretmeye devam edecek. Rüzgarın ise genel olarak kuzey yönlerden esmesi; Akdeniz’in iç kesimleri ile İç Anadolu’nun güney ve doğusunda zaman zaman kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde (40-70 km/saat) etkili olması bekleniyor.

Bazı İllerde Günün En Yüksek Sıcaklıkları:

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, 10°C

İstanbul: Parçalı ve az bulutlu, 15°C

İzmir: Az bulutlu ve açık, 19°C

Adana: Parçalı ve çok bulutlu, 19°C İstanbul barajlarında doluluk oranı yüzde 80'i geçti!

Antalya: Parçalı ve az bulutlu, 23°C

Samsun: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak, 11°C

Trabzon: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak, 9°C

Erzurum: Çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı, 5°C

Diyarbakır: Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, 14°C

Vatandaşların özellikle buzlanma, çığ ve toz taşınımı gibi meteorolojik risklere karşı dikkatli ve tedbirli olmaları öneriliyor.