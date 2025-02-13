Yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu geçeceği, özellikle Orta ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu’nun doğusu, Karadeniz (Bolu hariç), Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Kocaeli, Sakarya, Bilecik ve Kütahya çevrelerinde aralıklı yağışların etkili olacağı tahmin ediliyor. Yağışların, kıyı kesimlerinde yağmur, diğer bölgelerde ise karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. İç Anadolu’nun doğusu, Doğu Anadolu’nun güneyi ve batısı, Kahramanmaraş, Ordu, Giresun, Siirt çevreleri, Adana ve Hatay kıyıları, Diyarbakır, Adıyaman ve Batman’ın kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetli yağışlar olacağı bildirildi.

Yurdun iç ve doğu kesimlerinde ise buzlanma ve don olayları ile birlikte yer yer pus ve sis etkili olacak. Özellikle Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunuyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre, hava sıcaklıkları mevsim normallerinin altında seyretmeye devam edecek. Rüzgar, genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek. Bugün yurt genelindeki en yüksek hava sıcaklıkları ise şöyle olacak:

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde kar yağışlı, sıcaklık 5°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde kar yağışlı, sıcaklık 5°C İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, sıcaklık 7°C

Parçalı ve çok bulutlu, sıcaklık 7°C İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, sıcaklık 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, sıcaklık 12°C Adana: Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yağmurlu, kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli yağış, sıcaklık 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yağmurlu, kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli yağış, sıcaklık 11°C Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, sıcaklık 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, sıcaklık 15°C Samsun: Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yağmurlu, iç ve yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar, sıcaklık 7°C

Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yağmurlu, iç ve yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar, sıcaklık 7°C Trabzon: Çok bulutlu, kıyı kesimlerinde aralıklı yağmurlu, iç ve yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar, sıcaklık 8°C

Çok bulutlu, kıyı kesimlerinde aralıklı yağmurlu, iç ve yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar, sıcaklık 8°C Erzurum: Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı, sıcaklık -2°C

Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı, sıcaklık -2°C Diyarbakır: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksek kesimlerde kar yağışlı, kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetli yağış, sıcaklık 8°C

Meteoroloji, özellikle yağışların yoğun olduğu bölgelerde dikkatli olunması ve olumsuz hava koşullarına karşı tedbirli olunması gerektiğini duyurdu.