“Yerel Tohum Ulusal Güç” sloganı ile Cumhuriyet’in 93. yılında 29 Ekim 2016 yılında kurulan Yerel Tohum Merkezi’nde 976 ata tohumunu envanterine alındı ve bu tohumların dikimi yapılarak bugüne kadar 18 Milyon yerel tohum ülke geneline dağıtıldı. Muğla Büyükşehir Belediyesi Cumhuriyet’in 100.yılında dağıtımını yapacağı yerel tohumların kurutulması ve kontrol işlemlerini tamamladı. Yerel Tohum Merkezi’nde daha önce dikimi yapılan 120 ata tohumundan elde edilen tohumlar Yerel Tohum Merkezi bünyesinde kurulan Tohum Test Laboratuvarında test edildi. Muğla Büyükşehir Belediyesi Cumhuriyet’in 100.yılında 1 Milyon tohumu vatandaşlara ulaştıracak.

Büyükşehir Belediyesi’nin 2024 yılında dağıtacağı yerel tohumlardan edinmek isteyen vatandaşlar 444 48 01 Çağrı Merkezi’ni arayarak ya da Yerel Tohum Merkezi’ne başvurarak bu hizmetten yararlanabilecek.