Yeni Araç Alan Sürücüler Artık Cezalandırılmayacak

Eskiden yeni araç alan sürücüler, önceki hasarsızlık basamaklarına bakılmaksızın sigortaya 4’üncü basamaktan başlamak zorundaydı. Bu durum, kaza yapmamış sürücüleri haksız yere daha yüksek prim ödemeye zorlayıp, kazası olan sürücülere avantaj sağlıyordu.

Yeni düzenlemeyle, hasarsız sürücüler yeni araç aldıklarında basamakları koruyacak. Örneğin, 8’inci basamakta bulunan bir sürücü yeni araç alırsa, sigortası artık 4’üncü basamaktan değil, 8’inci basamaktan başlayacak.

Ancak yüksek riskli sürücüler için durum değişmedi. 1’inci basamaktaki sürekli kaza yapan sürücüler yeni araç aldığında sigortaları 1’inci basamaktan başlatılacak.

Mevcut Aracını Değiştirenler İçin Kural Aynı

Mevcut aracını satarak yeni araç alacaklar için basamak sistemi değişmedi; sürücüler, hangi basamaktalarsa yeni araçta da o basamaktan devam edecek.

Poliçesini Erken Yenileyenler Dikkat

Sigortasını süresinden önce yenileyen sürücüler, yeni poliçenin devreye gireceği tarihe kadar kaza yaparsa eskiden basamakları etkilenmiyordu. Yeni uygulamada, bu sürücüler kazaya karıştığında bir sonraki poliçe döneminde hasarsızlık basamakları bir seviye düşecek.

Hasarsız Sürücülere Koruma

Yeni düzenleme, hasarsız sürücülerin haklarını güvence altına alırken, hasarlı sürücülere sağlanan avantajları da geri alıyor.

Genelge, 1 Ocak 2026 itibarıyla yürürlüğe girecek ve tüm trafik sigortası poliçelerini doğrudan etkileyecek.