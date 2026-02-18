Sosyal medya hesabı üzerinden paylaşım yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kur’an-ı Kerim’den Bakara Suresi’nin 183’üncü ayetine yer vererek Ramazan ayını tebrik etti. Erdoğan mesajında, “Ramazan-ı Şerif’in milletimiz, İslam alemi ve tüm insanlık için hayırlar getirmesini diliyorum. Rahmet kapılarının açıldığı bu mübarek günlerin birlik ve beraberliğimizi güçlendirmesini Rabb’imden niyaz ediyorum. Hayırlı Ramazanlar” ifadelerini kullandı.

Paylaşım kısa sürede çok sayıda beğeni ve yorum alırken, Ramazan ayının manevi iklimine vurgu yapan mesaj kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.