İç Ege, Batı Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu, Batı Karadeniz’in iç bölgeleri, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu, ayrıca Bilecik, Kahramanmaraş, Gaziantep, Kilis, Adıyaman ve Siirt çevreleri ile Doğu Akdeniz’in Toroslar kesiminde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor.

Özellikle Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğu bölgeleri ile Çankırı ve Sivas çevrelerinde yağışların yer yer kuvvetli olması öngörülüyor. Öte yandan, Marmara’nın kuzeyi ile Karadeniz kıyı hattında pus ve yer yer sis oluşabileceği tahmin ediliyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun doğu bölgelerinde ise toz taşınımı etkili olacak.

Sıcaklıklar Düşüyor

Hava sıcaklığının kuzey ve iç bölgelerde 2 ila 4 derece düşmesi beklenirken, diğer bölgelerde ciddi bir değişiklik olmayacak. Genel olarak sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği bildirildi.

Rüzgar Etkili Olacak

Rüzgarın, yurt genelinde genellikle güney yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği; kuzeybatı bölgelerde ise kuzey yönlerden eseceği belirtildi. Özellikle Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda güney ve güneybatıdan kuvvetli rüzgar (40-60 km/saat) bekleniyor.

İllere Göre Hava Durumu

Bazı büyükşehirlerde günün hava durumu ve beklenen en yüksek sıcaklıklar şöyle:

Ankara : Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, 21°C

İstanbul : Parçalı ve çok bulutlu, 20°C Prof. Dr. Doğan Aydal'dan Ses Getiren Araştırma: Küresel Yalanlar ve İklim Anlaşmaları

İzmir : Parçalı ve çok bulutlu, 26°C

Adana : Parçalı ve çok bulutlu, 33°C

Antalya : Parçalı ve çok bulutlu, 26°C

Samsun : Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel sağanak yağışlı, 13°C

Trabzon : Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı, 13°C

Erzurum : Çok bulutlu, aralıklı ve yer yer kuvvetli sağanak yağışlı, 17°C

Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu, 31°C

Yetkililer, kuvvetli yağış beklenen bölgelerde sel, su baskını ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşları dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.