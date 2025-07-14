Yurdun kuzey ve iç kesimleri genel olarak parçalı ve az bulutlu bir gökyüzüyle güne başlarken, Doğu Karadeniz kıyıları ile Afyonkarahisar, Denizli, Burdur, Samsun, Ordu, Artvin ve Ardahan çevreleri ile Van'ın doğu kesimlerinde yerel sağanak yağışlar bekleniyor. Diğer bölgelerde ise açık ve güneşli bir hava öngörülüyor.

Hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam ederken, özellikle Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde kavurucu sıcaklıklar etkili olacak. Diyarbakır'da termometreler 44 dereceye kadar yükselecek. Rüzgarın ise Marmara ve Kuzey Ege’de kuzey yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

Bazı illerde günün beklenen en yüksek sıcaklıkları şöyle:

Ankara: Parçalı ve az bulutlu, 37°C

İstanbul: Parçalı ve az bulutlu, 32°C

İzmir: Az bulutlu ve açık, 36°C

Adana: Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, 35°C

Antalya: Az bulutlu ve açık, 31°C

Samsun: Parçalı bulutlu, akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, 30°C

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak yağışlı, 28°C

Erzurum: Parçalı ve az bulutlu, 32°C

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, 44°C

Meteoroloji yetkilileri, özellikle sıcak hava dalgasının etkili olduğu bölgelerde vatandaşların günün en sıcak saatlerinde (11.00-16.00 arası) güneş altında uzun süre kalmamaları konusunda uyarılarda bulunuyor. Kuvvetli rüzgarların etkili olacağı Marmara ve Kuzey Ege’de ise denizcilerin ve vatandaşların dikkatli olması gerektiği bildirildi.