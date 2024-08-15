ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy yaptığı yazılı açıklamada, “Türkiye'deki yükseköğretim kurumlarında öğrenim görmek isteyen yabancı öğrencilerin girecekleri ve sonuçlarını bu kurumlara kabul için başvururken kullanabilecekleri 2024 TR-YÖS'ün ikincisi 27 Ekim’de uygulanacak. TR-YÖS'ün geçerlilik süresi sınav tarihinden itibaren iki yıl olacak” dedi.



Devlet üniversiteleri ayrı sınav yapmayacak

ÖSYM Başkanı Ersoy, “ÖSYM olarak eşit, adil ve şeffaf bir ölçme süreci sunmak amacıyla yabancı öğrencilerin üniversitelere yerleşmesinde kullanmak üzere puan aldıkları TRYÖS sınavını 2023 yılında tekrar uygulamaya geçirdik. 2024 yılında KKTC dahil 32 ülkede TR-YÖS 1 uygulamasını yaptık. 27 Ekim’de uygulayacağımız TR-YÖS 2’yi KKTC dahil 60 ülke, 87 sınav merkezinde gerçekleştireceğiz. Devlet üniversiteleri, yurt dışından öğrenci kabulünde ÖSYM tarafından yapılacak olan TRYÖS'ü baz alacak. Yükseköğretim Kurulu kararıyla devlet üniversiteleri kendi bünyesinde sınav uygulaması yapmayacak. Bu uygulama ile üniversitelerimizin üzerinden sınav yükünü almış olduk. Adaylar her üniversitenin sınavına ayrı ayrı girmek zorunda kalıyordu, artık tek sınav sonucu ile üniversitelere başvurabilecek” diye konuştu.

16 Ağustos’ta başlayacak 2024 TR-YÖS 2 başvuruları, 2 Eylül’de sona erecek. Geç başvurular ise 10-12 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek.