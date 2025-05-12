Mülk edinmenin sadece alım gücüyle değil, mülkiyet haklarının ne kadar güçlü şekilde korunduğuyla da doğrudan ilgili olduğunu vurgulayan Parcel Estates CEO’su Özden Çimen, Avrupa’daki katı regülasyonlar ve yatırımcıya yönelik yetersiz koruma mekanizmalarının Türk yatırımcıları yeni adreslere yönelttiğini söylüyor. Bu yeni adreslerin başında ise hiç şüphesiz Dubai geliyor.

“DUBAİ ARTIK BİR TREND DEĞİL, KALICI TERCİH”

Çimen, Avrupa’da yaşanan regülasyon baskısı ve yasal karmaşanın yatırımcıların elini kolunu bağladığını belirterek, “Bugün Hollanda, Almanya, İspanya gibi ülkelerde mülk sahibi olmak, uzun vadeli zorlukları da beraberinde getiriyor. Hukuki süreçlerin yavaşlığı, ev sahibi haklarının yetersizliği ve artan vergiler, yatırımcıyı alternatif pazarlara yöneltiyor. Dubai ise bu noktada şeffaf, hızlı ve yatırımcısını koruyan bir sistem sunuyor. Bu nedenle artık bir trend değil, kalıcı bir yönelimden söz ediyoruz” diyor.

REKORLARLA GELEN GÜVEN ORTAMI

Dubai’nin gayrimenkul sektöründeki büyümesi de bu ilgiyi doğruluyor. Nisan 2025 itibarıyla şehirdeki emlak işlemlerinin hacmi 12,6 milyar dolara ulaştı. Bu rakam, geçen yıla göre %77’lik bir artışa işaret ediyor. Nüfus artışıyla paralel olarak konut ihtiyacının da arttığını belirten Çimen, “2025 yılı içinde 61 binden fazla yeni konut teslim edilecek. Bu da yatırımcıya geniş seçenekler ve gelişen projeler anlamına geliyor” diye konuşuyor.

“YATIRIM YAPARKEN SADECE METREKAREYE DEĞİL, HUKUKA DA BAKIN”

Ezgi Mola’nın yaşadığı mağduriyeti örnek göstererek, yatırımcılara önemli uyarılarda bulunan Çimen, “Bir gayrimenkulü sadece lokasyon ya da fiyatıyla değerlendirmek büyük hata olur. En az bunlar kadar önemli olan şey, o ülkedeki mülkiyet hakkı güvenliğidir. Dubai, bu konuda yatırımcıya çok net ve hızlı çözümler sunuyor. Mahkemeler etkili, süreçler şeffaf, haklar korunuyor. Avrupa’da ise en basit mülk tahliyesi bile aylar sürebiliyor” dedi.

PARCEL ESTATES’TEN TÜRK YATIRIMCISINA GÜVENLİ KÖPRÜ

Parcel Estates olarak Türk yatırımcılara Dubai’deki fırsatları en güvenli şekilde sunmak için çalıştıklarını belirten Özden Çimen, “Bugün Türk yatırımcı küresel düşünüyor. Kazancın ve güvenin olduğu her yerde varlık göstermek istiyor. Biz de bu vizyona uygun çözümlerle Dubai’de yatırımcımızın yanında oluyoruz” diyerek sözlerini tamamladı.