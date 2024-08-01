Yüksek Askeri Şura (YAŞ) toplantısı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de gerçekleşti. 1 saat 20 dakika saat süren toplantıda, Türk Silahlı Kuvvetlerindeki terfiler ve atamalar ele alındı.

Toplantıda alınan kararlar, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından imzalanırken Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada YAŞ toplantısı kararları duyuruldu.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada," 2024 yılı Yüksek Askeri Şura Toplantısı'nın , 01 Ağustos 2024 tarihinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Başkanlığında icra edildiği belirtildi.

Açıklamada 2024 yılı Yüksek Askeri Şura toplantısında; Türk Silahlı Kuvvetlerinde görevli general/amiral ve albaylardan; bir üst rütbeye yükseltileceklerin görev süresi uzatılacakların kadrosuzluktan emekliye sevk edileceklerin durumları görüşülerek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın onayı ile karara bağlandığı belirtildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından imzalanan kararlara göre, 30 Ağustos 2024 tarihinden geçerli olmak üzere; 23 general ve amiral bir üst rütbeye, 77 albay ise general ve amiralliğe yükseltildi. Açıklamada, 34 general ve amiralin görev sürelerinin bir yıl, 455 albayın görev sürelerinin ise iki yıl süre ile uzatıldığı ifade edildi.

2 generalin yaş haddi nedeniyle 01 Eylül 2024 tarihinden, 29 general ve amiralin kadrosuzluk nedeniyle 30 Ağustos 2024 tarihinden geçerli olarak emekliye sevk edildiği belirtilen açıklamada," Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu’nun görev süresinin bir yıl uzatılmasına karar verilmiştir. Halen 281 olan general ve amiral sayısı, 30 Ağustos 2024 tarihi itibarıyla 327 olacaktır. 30 Ağustos 2024 tarihinden geçerli olmak üzere; Kara Kuvvetleri Komutanlığından Korgeneraller Levent Ergün ve Metin Tokel Orgeneralliğe; Deniz Kuvvetleri Komutanlığından Koramiral Kadir Yıldız Oramiralliğe; Kara Kuvvetleri Komutanlığından Tümgeneraller Tevfik Algan ve Gültekin Yaralı Korgeneralliğe; Deniz Kuvvetleri Komutanlığından Tümamiraller Mustafa Kaya ve Yalçın Payal Koramiralliğe; Hava Kuvvetleri Komutanlığından Tümgeneral Yaşar Kadıoğlu Korgeneralliğe terfi ettirilmişlerdir" denildi.



Açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi; Kara Kuvvetleri Komutanlığından Tuğgeneraller İlker Görgülü, Erman Kiraz, Mustafa Köksal, Ferat Vural, Ahmet Gülmüş, Rıfat Dönel, İlhan İstanbullu, Yusuf Diker ve Zeynel Abidin Erginbaş Tümgeneralliğe; Deniz Kuvvetleri Komutanlığından Tuğamiraller Serhat Sözbir, Mehmet Emre Sezenler, Mevlüt Savaş Bilican ve Recep Erdinç Yetkin Tümamiralliğe; Hava Kuvvetleri Komutanlığından Tuğgeneraller Mete Kuş ve Sadık Uygur Tümgeneralliğe terfi ettirilmişlerdir. Bir üst rütbeye yükselen, görev süreleri uzatılan general, amiral ve albayların yeni rütbe ve görevlerinin Milletimize, Devletimize, Silahlı Kuvvetlerimize ve ailelerine hayırlı olmasını dileriz. Büyük bir özveri ve onurla görev sürelerini tamamlayarak emekliye ayrılacak olan general, amiral ve albaylara hizmetlerinden dolayı teşekkür eder, hayatlarının yeni dönemlerinde, kendilerine ve ailelerine mutluluk ve esenlikler temenni ederiz. Bir üst rütbeye yükseltilen General-Amiral ve Albaylar, görev süresi 1 yıl uzatılan General ve Amiraller ile Yaş Haddi Nedeniyle Emekliye Sevkedilen Generaller ile ilgili liste Cumhurbaşkanlığı resmi internet sitesi http://tccb.gov.tr'de yayınlanacaktır."

Cumhurbaşkanlığı Külliyesindeki toplantıya Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu katıldı.