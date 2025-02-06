Niğde’de Eğitime 1 Gün Ara Verildi

Niğde Valiliği, olumsuz hava koşulları ve buzlanma nedeniyle 6 Şubat 2025 Perşembe günü tüm eğitim kurumlarında eğitime ara verildiğini duyurdu. Ayrıca, kreş, anaokulu ve ilkokula çocuğu devam eden kadın personel ile engelli, malul, ağır kronik rahatsızlığı olan ve hamile kamu çalışanları da idari izinli sayılacak.

Sivas’ta Kar Tatili

Sivas'ta yoğun kar yağışı nedeniyle il genelinde eğitime 1 gün ara verildi. Valilik, buzlanma riskine karşı alınan önlemler kapsamında tüm kademelerde eğitim öğretimin durdurulduğunu açıkladı.

Kayseri’de Eğitime 1 Gün Ara Verildi

Kayseri Valiliği, gece sıcaklıkların -5 derecenin altına düşeceği ve buzlanma riski oluşturacağı gerekçesiyle eğitime 1 gün ara verildiğini duyurdu. Kamu kurumlarında çalışan engelli, hamile ve kronik hastalığı olan personel de idari izinli sayılacak.

Hakkari’de Okullara Kar Tatili

Hakkari’de devam eden yoğun kar yağışı nedeniyle merkez, Yüksekova ve Şemdinli ilçelerinde eğitime 1 gün ara verildi. Kamu kurumlarında çalışan hamile ve engelli personel de izinli olacak.

Nevşehir’de Eğitime Ara Verildi

Nevşehir genelinde yaşanan olumsuz hava koşulları nedeniyle 6 Şubat 2025 Perşembe günü tüm resmi ve özel eğitim kurumlarında eğitime ara verildi. Kronik rahatsızlığı olan kamu çalışanları da idari izinli olacak.

Ordu’nun 11 İlçesinde Kar Tatili

Ordu Valiliği, Aybastı, Gölköy, Gürgentepe, Korgan ve Mesudiye ilçelerinde eğitime tamamen ara verildiğini, bazı ilçelerde ise kısmi tatil uygulandığını duyurdu.

Düzce’de Eğitime Ara Verildi

Düzce Valisi Selçuk Aslan, yoğun kar yağışı nedeniyle il genelinde eğitime 1 gün ara verildiğini açıkladı. Öğrencilere dinlenmeleri ve kitap okumaları yönünde çağrıda bulundu.

Trabzon’da İki İlçede Kar Tatili

Trabzon’un Tonya ve Şalpazarı ilçelerinde yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi. Engelli ve hamile kamu personeli de idari izinli sayılacak.

Sinop’ta Taşımalı Eğitime Ara

Sinop’ta olumsuz hava koşulları nedeniyle taşımalı eğitime 1 gün süreyle ara verildi.

Yalova’da Kar Tatili

Yalova’da beklenen kar yağışı nedeniyle taşımalı eğitim gören öğrenciler, köy okulları ve özel eğitim öğrencileri için eğitime ara verildi.

Elazığ’da Eğitime 1 Gün Ara

Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu, şehir merkezinde 6 Şubat’ta eğitim öğretime ara verildiğini duyurdu. İlçelerde kaymakamlar durum değerlendirmesi yaparak karar verecek.

Bolu’da Kar Engeli

Bolu Valiliği, etkili olan kar yağışı nedeniyle il genelinde tüm eğitim kurumlarında eğitime 1 gün ara verildiğini açıkladı. Hamile ve engelli kamu çalışanları da izinli sayılacak.

Hava şartlarının seyrine göre tatil kararlarının güncellenebileceği bildirildi.