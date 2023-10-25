Ticaretin geleceğini şekillendirmek için, 1 tonluk araç segmentindeki müşterilere verimliliği artıracak yenilikçi çözümler sunmak üzere sıfırdan tasarlanan yeni nesil Transit Custom; üstün performansı, akıllı ve bağlantılı teknolojileri, konforlu, şık ve pratik tasarımıyla kategorisine sınıf atlatıyor. Türkiye’nin ilk bağlanabilir fabrika çıkışlı ticari aracı olmasının yanı sıra her zaman ve her yerde araç ile uzaktan bağlantıda kalmayı sağlayacak FordPass Mobil Uygulaması’nın Türkiye’de ilk sunulduğu model olan yeni nesil Transit Custom en son teknolojinin kusursuz entegrasyonu ile gelişmiş sürüş deneyimi ve güvenlik sunarak ideal bir seçim haline geliyor

Ford Otosan, 2012 yılından bu yana üretim üssü olduğu, Avrupa’nın en çok satan van’ı olan, 2013 ve 2020'de Yılın Uluslararası Van’ı seçilen Transit Custom’ın yeni versiyonunu pazara sundu. Yeni nesil Transit Custom daha yenilikçi özellikleri ve akıllı teknolojileriyle daha yüksek verim ve performans sağlayarak müşteri beklentilerini en üst seviyede karşılıyor.

Transit Custom’ın yeni versiyonu, Ford’un global araştırma, mühendislik ve yazılım yetkinliklerinin gücünden doğdu. Üretimi tamamen Ford Otosan’a ait olan yeni nesil Transit Custom, şirketin önümüzdeki günlerde resmi açılışını gerçekleştireceği Yeniköy Fabrikası’nda hattan indirdiği ilk araç oldu.

Kategorisinde sağlamlığı, fonksiyonelliği ve güvenilirliği ile öne çıkan Custom, 1 tonluk araç segmentindeki müşterilere yenilikçi ve verimliliği artıracak yeni çözümler sunmak üzere sıfırdan tasarlandı. Benzersiz bir deneyim yaratmak adına geliştirme sürecinde müşterilerden gelen geri bildirimlerden yola çıkıldı ve insan odaklı bir tasarım felsefesi benimsendi.

Ford Türkiye İş Alanı Lideri Özgür Yücetürk, şu ifadeleri kullandı: “Ford Otosan, Ford dünyasında üretim ve mühendislik yetkinliklerini kanıtlamış bir organizasyon. Ford’u Türkiye’de ve Avrupa’da liderliğe taşıyan ticari araçları Ford Otosan’da üretiyoruz. İşte bu araçlardan biri de dünyadaki tek üretim merkezi olduğumuz, Avrupa’nın en çok satan van’ı olan Transit Custom. Şimdi Custom’ın yeni nesil versiyonunu müşterilerimizle buluşturmaktan büyük gurur duyuyoruz. Üstelik Custom’ın ‘geleceğin fabrikası’ olarak adlandırdığımız Yeniköy’de hattan inen ilk araç olması bizim için ayrı bir mutluluk kaynağı. Bir diğer ilk ise Türkiye’nin ilk bağlanabilir fabrika çıkışlı ticari aracı olması. Bağlanabilirliği benimseyerek daha verimli, güvenli ve birbirine bağlı bir ticari ortamın önünü açıyoruz. Müşterilerimizin beklentileri en üst seviyede karşılayacak olan yeni nesil Transit Custom, yenilikçi, verimli ve güvenli özellikleriyle ticareti dönüştürmeye hazır.”

İç tasarımda inovatif çözümler, dış tasarımda cesur çizgiler

Segmentinin lideri Ford Custom ailesi tasarımı ile geleceğin ticari araç vizyonunu yeniden tanımlıyor. Custom, cesur stili ve göz alıcı dış görünümüyle öne çıkarken, yüksek teknolojili iç tasarımı ile unutulmaz bir deneyimin kapılarını açıyor.

Custom’ın dinamik ve şık dış görünümü; yenilenmiş ön ve arka tamponunun yanı sıra yeni ızgara, yeni jantlar, geceyi gündüze dönüştüren LED farlar ile tamamlanıyor. İç tasarımda ise her iş alanına uygun inovatif çözümler ve akıllı teknolojilerle daha yüksek verim sağlıyor.

Yeni Custom’da araç yüksekliği 50 mm azalırken, araç uzunluğu 77mm arttı ve dingil mesafesi 167 mm uzadı. Böylece Custom, 1327 kg’lık geniş bir yükleme kapasitesiyle geliyor ve yük alanına daha kolay erişim sunuyor.

Sınıfındaki diğer araçlara kıyasla elverişli ve yenilikçi yük alanı uzunluğu sayesinde, ön yolcu koltuklarının kullanılmasını engellemeden 4 metre uzunluğundaki yükler rahatlıkla taşınabiliyor. Panel van müşterileri LED tavan aydınlatmaları sayesinde yüklerini daha kolay kontrol altında tutabiliyor.

Yeni iç mekân, Custom müşterilerinin sevdikleri pratiklikten, teknolojiden taviz vermeksizin kabin içi konforu artırıyor. Otomatik kayar kapı, alışılagelmiş kapıların tam olarak açılamadığı dar alanlarda, yolcuların araca girip çıkmasını kolaylaştırıyor.

Yeni Custom ile bağlantılı, eğlenceli ve akıllı sürüş deneyimi

Eşsiz güvenilirliği gelişmiş bağlantı özellikleriyle birleştiren yeni nesil Transit Custom, benzeri görülmemiş bir kontrol, verimlilik ve gerçek zamanlı içgörü sağlıyor. En son teknolojinin kusursuz entegrasyonu ile bu araç, gelişmiş güvenlik, gerçek zamanlı veri bilgileri ve benzersiz bağlanabilirlik sunarak günümüzün hızlı dünyasında ideal bir seçim haline geliyor. Aynı zamanda işletmelerin dijital çağda çalışma ve gelişme şekillerinde devrim yaratıyor.

Kullanım kolaylığı için sürücüye bakan açıyla konumlanan 13 inç yatay dokunmatik ekran bulunuyor. 12 inç dijital gösterge paneli araçla ilgili tüm unsurların sürücünün kontrolünde olmasını sağlarken, yeni orta konsol, direksiyon sütunundaki vites kolu ve elektronik el freni ile yuvarlatılmış kare direksiyon gibi özellikler kabin içinde erişime katkıda bulunuyor. Ford’un gelişmiş SYNC 4 iletişim ve eğlence sistemi ile süper hızlı bağlantı da sunuluyor.

Dijital Dikiz Aynası ise geri görüşün çoğu zaman kısıtlı olduğu panel van, çift kabinli van ve servis minibüsü modellerinde sürücülere standart dikiz aynalarına kıyasla iki kat daha geniş görüş açısı sağlıyor.

Yeni Custom ayrıca anahtarsız giriş ve çalıştırma özelliğiyle istenilen yerden aracın kapılarını kilitleyip açmaya, araç durumunu önceden ve uzaktan kontrol etmeye olanak tanıyor.

Her zaman ve her yerde araçla bağlantıda kalmayı sağlayan FordPass Mobil Uygulaması sayesinde aracın anlık konumu harita üzerinde kolayca görülebiliyor. FordPass olası bir arıza ve yol yardım durumlarında da hemen devreye giriyor. Bir arıza oluşması durumunda, Çözüm Merkezi eş zamanlı olarak sürücüye doğrudan ulaşıyor veya SMS ile bilgilendiriyor. Aracın durumu uzaktan tespit edilerek mevcut konumu ve yaşanan arıza bilgisi yol yardım ekipleriyle paylaşılıyor ve bu sayede en kısa sürede arızanın giderilmesi için gerekli destek veriliyor. FordPass ayrıca aracın bakım zamanını da takip ediyor. Aracın verilerini düzenli kontrol ederek, bakım ihtiyacı oluştuğunda sürücüyle iletişime geçiyor.

Bir ilk: İsteğe bağlı Mobil Ofis Paketi

Müşterilerin işlerini optimize etme amacıyla Transit Custom aynı zamanda Türkiye’de ve endüstride ilk olarak mobil ofis paketi sunuyor. Mobil Ofis paketinde yenilikçi, eğilebilir bir direksiyon öne çıkıyor. Tabletler ve dizüstü bilgisayarlar için ergonomik bir stant ya da rahatça yazı yazmak ve öğle yemeği molalarında kullanmak için düz bir masaya dönüşebiliyor. Pakette ayrıca daha parlak LED kabin aydınlatması ile belgeler ve cihazlar için güvenli bir saklama alanı da bulunuyor.

Verimlilikten taviz vermeyen üstün performans

Yeni nesil Custom, 136 PS ve 360 Nm tork üreten, 150 PS ve 360 Nm tork üreten, 170 PS ve 390 Nm tork üreten 2 litre dizel motor seçeneklerinde sunuluyor. Altı vitesli ileri manuel şanzımanın yanı sıra sekiz vitesli ileri otomatik şanzıman seçenekleriyle, hızlı ve yumuşak vites geçişleri sağlıyor. Böylece konforu elden bırakmadan üstün bir performans sağlıyor.

Yeni Custom ayrıca tüm donanım seviyelerinde bağımsız süspansiyon sunuyor. Böylece yüksek hızlarda, ani frenlerde veya keskin virajlarda yol tutuşunu artırarak güvenliği ve sürüş deneyimini üst düzeye çıkarıyor. Kapsamlı güç aktarım organları yelpazesinin 6,5 /100km’den başlayan beklenen yakıt tüketimi ve 173 g/km’den başlayan CO2 emisyonları ile yeni nesil Custom’a sınıfının lideri verimlilik sağlaması bekleniyor.

Konforlu, güvenli sürüş deneyimi

Yeni nesil Custom, gelişmiş sürücü destek sistemleri ile iş rutinlerini kolaylaştırmanın yanında yolculukları daha konforlu, pratik, daha güvenli ve keyifli hale getiriyor. Yeni Custom’da standart olarak sunulan sürücü destek sistemleri:

Çarpışma Öncesi Yardım Asistanı

Şerit Takip Sistemi

Akıllı Hız Yardım Asistanı

Trafik İşareti Tanıma Sistemi

Hız Kontrol Sistemi

Ayarlanabilir Hız Sınırlayıcı

Arka Park Sensörü

Otomatik Far Kontrolü

Otomatik Uzun Farlar

Ayrıca farklı ihtiyaçları karşılamak için sürüş dinamiklerini ve duyusal deneyimleri sürücünün ihtiyaçlarına göre uyarlayan farklı modlarda sunuluyor:

Normal: Günlük kullanıma uygun, yolda sürüşe göre uyarlandı ve tüm koşullarla başa çıkmak için ayarlandı.

Eko: Uzun yolculuklar için kullanışlı olan bu mod, yakıt ekonomisini en üst düzeye çıkarmak için konfor özelliklerinin kullanımını minimize ediyor.

Spor: Aracın hızını artırmak için gaz tepkisini değiştiriyor.

Kaygan: Islak veya buzlu yol koşullarında ekstra güvenlik sağlıyor. Motor ve şanzıman, tekerlek kaymasını daha fazla kontrol etmek için birlikte çalışarak tekerlek patinajını azaltacak şekilde ayarlandı.

Çekme: Ağırlığı olan büyük römorkların/teknelerin çekilmesini kolaylaştırmak için kullanılıyor.

Off Road: Aracın engebeli araziye uyum sağlamasına izin veriyor.

Segmentine sınıf atlatan yeni nesil Transit Custom, teknoloji, güvenlik ve üstün konfor özellikleri ile 1.097.000 TL tavsiye edilen başlangıç fiyatıyla satışa sunuluyor.

Yeniköy Fabrikası, Transit Custom’ın dünyadaki tek üretim merkezi

Ford Otosan, otomotiv sanayinin elektrikli dönüşümüne liderlik etme misyonuyla hayata geçirdiği 2 milyar avroluk yatırım vizyonunun bir parçası olarak sürdürülebilir ve dijital verimlilik uygulamalarıyla Yeniköy Fabrikası’nı baştan sona yenilendi. Ford tesislerinde ve Türkiye otomotiv sektöründe bir ilk olan yeni nesil teknolojilerle donatılan, sürdürülebilirlik ve verimlilik uygulamalarıyla fark yaratan tesis teknik, kalite ve organizasyonel mükemmelliğin yeni sınırlarını belirleyecek.

Yeniköy Fabrikası, Avrupa'nın en çok satan ticari aracı olan Transit Custom’ın dünyadaki tek üretim merkezi konumunda. Serinin merakla beklenen ve Ford’un ikinci tamamen elektrikli ticari aracı olan E-Transit Custom ise yenilenen fabrikada hibrit ve elektrikli versiyonlarında bağlanabilirlik özellikleriyle hattan inen ikinci araç olacak. Böylece Ford Otosan, Ford’un elektrifikasyon stratejisindeki kritik rolünü daha da büyütecek.

Otomotiv üretiminin geleceğini temsil eden Yeniköy Fabrikası’nın resmi açılış törenini ilerleyen günlerde gerçekleştirecek.