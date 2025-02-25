BMC Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı, Yeni Altay Tankı’nın üretimine başlamak üzere olduklarını ve bu projeyle Türkiye’nin savunma sanayiinde büyük bir atılım yapacağını belirtti. Yeni Altay Tankı ve ALTUĞ 8x8 Zırhlı Muharebe Aracı başta olmak üzere pek çok araç üretimi yapılacak tesiste yerli motor üretimi de yapılacak.

BMC, yeni tesis yatırımlarıyla Türkiye'nin savunma sanayisindeki yerli üretim gücünü pekiştirecek. Bu süreçte, yerli motor üretimi ile Kirpi, Amazon ve Vuran araçlarının yanı sıra, ALTAY Tankı ve FIRTINA Obüsü gibi kritik askeri araçlara da yerli ve milli motor ve transmisyon tedarik edilecek.

BMC ve Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) arasında 24 Şubat 2025'te imzalanan sözleşme ile 29 adet ALTUĞ 8x8 Zırhlı Muharebe Aracı'nın teslimatına başlanacak. Bu yeni adım, Türkiye'nin askeri araç üretimindeki bağımsızlık hedefini güçlendirecek.