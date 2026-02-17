İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından hazırlanan rapor doğrultusunda harekete geçti. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmada, yasa dışı bahis faaliyetleri üzerinden elde edilen gelirlerin çeşitli yöntemlerle aklandığı iddia edildi.

Yapılan teknik ve mali incelemelerde, bir spor kulübünün eski başkanı ile bazı yöneticilerinin yasa dışı bahis siteleriyle bağlantılı olduğu, elde edilen kazançların ise kulüp üzerinden finansal sisteme sokulduğu öne sürüldü. Söz konusu gelirlerin kulüp muhasebesinde görevli kişiler ve bazı çalışanların banka hesapları aracılığıyla transfer edildiği belirlendi.

Elde edilen bulgular üzerine İstanbul, Ankara, İzmir, Hatay ve Diyarbakır’da belirlenen adreslere eş zamanlı baskınlar düzenlendi. Operasyon sonucunda 8 kişi gözaltına alınırken, Diyarbekirspor Kulübü, 3 şirket, 6 otomobil, 3 motosiklet, 7 daire, 6 arsa ve 1 iş yerine tedbir kararı kapsamında el konuldu.

Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenilirken, soruşturmanın mali boyutunun derinleştirilerek devam ettiği bildirildi. Yetkililer, yasa dışı bahis ve suç gelirlerinin aklanmasına yönelik denetim ve operasyonların kararlılıkla süreceğini vurguladı.