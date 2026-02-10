İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, uyuşturucuyla mücadelenin yalnızca bir iç güvenlik meselesi olmadığını vurgulayarak, bunun aynı zamanda küresel bir güvenlik sorunu olduğunu ifade etti.

Bakan Yerlikaya, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nün, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürüttüğü 5 aylık teknik ve fiziki takip sonucunda önemli bulgulara ulaşıldığını belirtti.

Kapalı ve şifreli gruplar mercek altına alındı

Yapılan çalışmalarda, şüphelilerin sosyal medya platformları ve anlık mesajlaşma uygulamaları üzerinden uçtan uca şifreli, kapalı gruplar oluşturduğu, bu gruplara yalnızca özel davet veya referansla girilebildiği tespit edildi. Uyuşturucu satıcılarının, deşifre olmamak için sık sık kullanıcı adı değiştirdiği, kimlik ve telefon bilgilerini gizlediği, güvene dayalı kurye sistemi ile 24 saat esasına göre uyuşturucu ticareti yaptığı belirlendi.

Siber Suçlarla ortak çalışma

Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile yürütülen ortak çalışmalarda, söz konusu grup ve kanallarda yönetici ve moderatör konumunda bulunan şüpheliler tek tek tespit edildi. Bu kişilerin farklı platform ve gruplar üzerinden de aktif şekilde uyuşturucu ticareti yaptığı belirlendi.

14 ilde eş zamanlı operasyon

Elde edilen delillerin ardından İstanbul merkezli olmak üzere Ankara, İzmir, Bursa, Antalya, Konya, Sakarya, Tekirdağ, Hatay, Mardin, Adıyaman, Giresun, Kastamonu ve Muş illerinde eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Operasyonlarda 305 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

“Uyuşturucuya topyekûn savaş açtık”

Bakan Yerlikaya açıklamasında,

“Uyuşturucuyla mücadele yalnızca ülkemiz adına değil, insanlık adına yürütülen bir mücadeledir. Biz uyuşturucuya topyekûn savaş açtık” ifadelerini kullandı.

Yerlikaya ayrıca Cumhuriyet Başsavcılıkları, emniyet yöneticileri ve operasyonda görev alan polisleri tebrik etti.