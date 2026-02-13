MASAK raporu sonrası harekete geçildi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından hazırlanan rapor doğrultusunda yürütülen soruşturma kapsamında daha önce iki şirkete yönelik beş ayrı operasyon gerçekleştirmişti.

Soruşturmanın devamında yeni isimler ve paravan şirketler tespit edildi. Bunun üzerine sabah saatlerinde belirlenen adreslere eş zamanlı baskın düzenlendi.

Suç gelirleri paravan hesaplar üzerinden aklanmış

Yapılan incelemelerde şüphelilerin;

Forex dolandırıcılığı,

Yasa dışı bahis faaliyetleri,

Vatandaşların banka kartlarından bilgileri dışında yapılan para çekimleri

yoluyla elde edilen gelirleri, kurdukları paravan şirket hesapları ve şahsi banka hesapları üzerinden sisteme dahil ettikleri belirlendi.

Ayrıca suçtan elde edilen paraların farklı banka hesaplarına aktarıldığı, bir kısmının kripto varlık platformlarına gönderildiği, bir bölümünün ise nakit olarak çekilerek izinin kaybettirilmeye çalışıldığı tespit edildi.

35 şüpheli gözaltında

Operasyon kapsamında 35 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler, işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü.

Soruşturmanın çok yönlü olarak sürdüğü ve yeni gözaltıların olabileceği öğrenildi.